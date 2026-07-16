Monsoon Session: मानसून सत्र में सांसदों के लिए नए नियम, संसद में नहीं ले जा सकेंगे ये 5 चीजें, धरने पर भी रोक !

New Rules for Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने मानसून सत्र से पहले सांसदों के लिए सुरक्षा और अनुशासन से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी के अनुसार सत्र के दौरान स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल, संसद परिसर में प्रदर्शन, पोस्टर-बैनर और आपत्तिजनक सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।

Lok Sabha Advisory for Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए सुरक्षा और अनुशासन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। संसद भवन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने, कार्यवाही में व्यवधान रोकने और सदन की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से सांसदों को कई दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। एडवाइजरी के अनुसार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल, विरोध प्रदर्शन, पोस्टर-बैनर और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक

लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लास और पेन कैमरा जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। इन डिवाइस में रिकॉर्डिंग, फोटो खींचने या अन्य डिजिटल सुविधाएं मौजूद होती हैं, जिनसे संसद परिसर की सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा हो सकता है। सचिवालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद की कार्यवाही और परिसर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे।

संसद परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक

एडवाइजरी में संसद भवन परिसर के अंदर किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, अनशन और धार्मिक अनुष्ठानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।संसद परिसर को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। सांसदों को अपनी बात रखने के लिए संसद के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने की सलाह दी गई है।

तख्तियों, पोस्टर और बैनर पर प्रतिबंध

लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन परिसर में तख्तियां, बैनर, पोस्टर या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लाने पर रोक लगाने की बात कही है। इसके साथ ही हथियार, लाठी-डंडे या सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानी जाने वाली किसी भी वस्तु को परिसर में लाने की अनुमति नहीं होगी। एडवाइजरी में विशेष रूप से AI से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरों, भ्रामक सामग्री या विवादित नारों वाले पोस्टर प्रदर्शित करने से बचने को कहा गया है।

संसद की गरिमा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना और सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है। मानसून सत्र के दौरान बड़ी संख्या में सांसदों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और संसद प्रशासन पहले से तैयारियां करते हैं। नए निर्देशों के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि संसद की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चले और परिसर की गरिमा बनी रहे।