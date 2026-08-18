आलोचकों के मुंह पर ऋषभ पंत का तमाचा, ठोकी ऐसी सेंचुरी टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, गॉल टेस्ट में रचा इतिहास

मंगलवार, 18 अगस्त को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. वह इस फॉर्मेट में छक्कों की सेंचुरी जमाने वाले ऋषभ पंत दुनिया के सबसे बैटर बन गए. टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के छक्के लगाने का कारनामा करने वाले पंत दुनिया के महज चौथे बल्लेबाज हैं.

नई दिल्ली. गॉल टेस्ट की पहली पारी में आउट होने के बाद जिस ऋषभ पंत की आलोचना हो रही थी. उसने अपने बल्ले से सभी के मुंह पर महज 24 घंटे में तूफानी पारी खेल तमाचा जड़ दिया. भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया. मंगलवार, 18 अगस्त को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. वह इस फॉर्मेट में छक्कों की सेंचुरी जमाने वाले ऋषभ पंत दुनिया के सबसे बैटर बन गए. टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के छक्के लगाने का कारनामा करने वाले पंत दुनिया के महज चौथे बल्लेबाज हैं.

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद श्रीलंका की टीम को महज 284 रन पर ढेर कर दिया था. 178 रन की बड़ी बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में भी टीम इंडिया ने जमकर बल्लेबाजी की. ऋषभ पंत की जोरदार फिफ्टी के दम पर श्रीलंका के खिलाफ बढ़त 400 के करीब रन तक पहुंचाया. उन्होंने श्रीलंका के लाहिरू कुमारा की गेंद पर अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाया और अर्धशतक पूरा किया. टेस्ट क्रिकेट में यह उनके छक्कों का शतक था.

Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥 He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men’s cricket 🫡🫡 Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/24yVuJ7FzX — BCCI (@BCCI) August 18, 2026

सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

ऋषभ पंत ने इस एक छक्के के साथ ही इतिहास रच दिया. उन्होंने महज 89वीं टेस्ट पारी में 100 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. ऐसा करने वाले भारतीय विकेटकीपर दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ डाला. कंगारू दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्का लगाने के लिए 130 पारियों में बल्लेबाजी की थी.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

बल्लेबाज छक्के

बेन स्टोक्स 138

ब्रेंडन मैकुलम 107

ऋषभ पंत 100*

एडम गिलक्रिस्ट 100

टिम साउदी 98

100 छक्के पूरे करने में सबसे तेज

ऋषभ पंत – 89 पारियां

एडम गिलक्रिस्ट – 130 पारियां

बेन स्टोक्स – 151 पारियां

ब्रेंडन मैकुलम – 170 पारियां