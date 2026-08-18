Haryana News: हरियाणा के रोहतक जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई है। जिले की अनाज मंडी में काम करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बिहार निवासी बीरबल के रूप में हुई है, जो काफी समय से मंडी इलाके में रह रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।
विवाद के बाद हुई हत्या
घटना की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, बीरबल का किसी बात को लेकर दो युवकों से विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अशोका होटल के पास एक ढाबे पर काम करते थे। विवाद बढ़ने पर दोनों ने बीरबल के साथ जबरदस्त मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच के बाद कारण पता चलेगा
पुलिस घटना में शामिल दोनों आरोपियों की पहचान और उनके ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद को वारदात का कारण बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।