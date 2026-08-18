Haryana News: बेंगलुरु में ट्रेनिंग के दौरान चरखी दादरी का जवान शहीद, 2015 में सेना में हुए थे भर्ती

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Amit Upadhyay
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Charkhi Dadri Soldier Death: हरियाणा के चरखी दादरी जिले के हवलदार रवि प्रकाश बेंगलुरु में सेना की ट्रेनिंग के दौरान शहीद हो गए। मंगलवार सुबह फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। रवि प्रकाश 54 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) में तैनात थे।
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हरियाणा के जवान रवि प्रकाश की फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान तबीयत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई। (File Photo)

Haryana Soldier Death News: हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव कासनी में मंगलवार को मातम पसर गया। देश की सेवा में तैनात गांव के वीर सपूत हवलदार रवि प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेंगलुरु में सेना की ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल एक्टिविटी करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत हो गई। जैसे ही शहादत की खबर परिवार और ग्रामीणों तक पहुंची, पूरे गांव में गम का माहौल बन गया।

फिजिकल एक्टिविटी के दौरान बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार हवलदार रवि प्रकाश इन दिनों बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रहे थे। मंगलवार सुबह वह नियमित फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना सेना की ओर से उनके परिवार को दी गई। इसके बाद जैसे ही यह खबर गांव कासनी पहुंची, परिवार के साथ-साथ ग्रामीण भी स्तब्ध रह गए।

54 राष्ट्रीय राइफल्स में थे तैनात

हवलदार रवि प्रकाश वर्तमान में 54 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। वह सेना में रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे थे। ट्रेनिंग के सिलसिले में वह बेंगलुरु गए हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग के दौरान ही परिवार को उनके शहीद होने की खबर मिलेगी। रवि प्रकाश ने वर्ष 2015 में मद्रास-16 इंजीनियरिंग रेजिमेंट में भर्ती होकर भारतीय सेना में अपना सफर शुरू किया था। सेना में करीब एक दशक की सेवा के दौरान उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाद में उन्हें 54 RR में तैनाती मिली।

8 साल के बेटे समेत परिवार को छोड़ गए

हवलदार रवि प्रकाश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह अपने पीछे 8 वर्षीय बेटे देव सांगवान समेत परिवार को छोड़ गए हैं। जिस उम्र में बेटे को पिता के साथ खेलना और उनसे जीवन की बातें सीखनी थीं, उस उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार के लिए यह क्षति शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। हर किसी की आंखें नम हैं और गांव का माहौल गमगीन है।

गांव में पार्थिव शरीर का इंतजार

रवि प्रकाश की शहादत की सूचना के बाद से ही परिवार और ग्रामीण उनके पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक देर शाम तक पार्थिव शरीर कासनी पहुंच सकता है। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जुटने की संभावना है। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है। रवि प्रकाश का अचानक चले जाना परिवार के लिए कभी न भरने वाला दुख है।