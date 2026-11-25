Punjab News: होशियारपुर की फैक्टरी में घुसे तेंदुए को वन्यजीव विभाग ने आखिरकार 12 घंटे बाद पकड़ लिया गया। तेंदुए के परिसर में घुसने के बाद फैक्टरी प्रबंधन ने एहतियातन कामकाज निलंबित कर कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया था। सीसीटीवी में दिखने के बाद फैक्टरी प्रबंधन ने वन्यजीव विभाग को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद टीम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही थी।

सीसीटीवी में दिखा था तेंदुआ

CCTV कैमरों में तेंदुआ सबसे पहले देर रात करीब 12 बजकर 30 मिनट पर चक गुजरां गांव स्थित ‘सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड’ के कार्यालय ब्लॉक के पास दिखाई दिया। इसके बाद वह फैक्टरी की एक उत्पादन इकाई में चला गया। तेंदुए के दिखाई देने के बाद फैक्टरी प्रबंधन ने कामकाज रोक दिया और सुबह की पाली रद्द कर दी। साथ ही कर्मचारियों, ट्रकों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई।

वन विभाग ने ली ड्रोन की मदद

वन विभाग की टीमों ने तेंदुए का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, फैक्टरी के शेड में भारी मशीनरी और छिपने के कई संभावित स्थान होने के कारण उसे ढूंढने में काफी कठिनाई हुई। अंततः तेंदुआ एक उत्पादन इकाई में कन्वेयर बेल्ट के नीचे छिपा मिला। उसे दोपहर के आसपास बेहोश कर दिया गया और बाद में दूसरी जगह ले जाने के लिए पिंजरे में रखा गया।

तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा गया

होशियारपुर के वन मंडल अधिकारी (वन्यजीव) देविंदर पाल सिंह ने बताया कि कई घंटे तक चले अभियान के बाद तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा गया। अभियान में पशु चिकित्सकों की एक टीम भी शामिल थी। तेंदुए के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा।