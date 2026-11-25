मनाली. जिंदगी में कभी कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसमें भगवान नजर आता है. ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में घुमने गए एक पर्यटक के साथ हुआ. पुलिस के एक जवान ने अपनी सूझबूझ उसकी जान बताई. पर्यटक की जान बचाकर हिमाचल के पुलिस कर्मी ने इंसानियत की मिसाल पेश की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस कर्मी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. मनाली के पास गुलाबा घूमने आए एक पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में इस जवान ने अपनी सूझबूझ से उनकी दूसरी जिंदगी दी. मनाली की वादियों का आनन्द उठा रहे पर्यटक की तबीयत बिगड़ी और वो जमीन पर लेट गया. मौके पर ड्यूटी दे रहे हिमाचल पुलिस के जवान ने बिना समय गंवाए उनको CPR देना शुरू किया. जवान की इस कोशिश से पर्यटक की सांसें वापस लौट आईं और उसकी जान बच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पुलिस जवान पर्यटक को CPR देते नजर आ रहा है.

हिमाचल पुलिस के जवान ने बचाई पर्यटक की जान! गुलाबा में घूमने आए एक पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. ड्यूटी पर तैनात जवान ने बिना देर किए CPR देना शुरू किया, जिससे पर्यटक की सांसें वापस लौट आईं. जवान की सूझबूझ का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. https://t.co/cfs6CL5dAN — News Capsule (@newscapsule_) November 25, 2026

जवान की सूझबूझ से बची पर्यटक की जान

जानकारी के मुताबिक, पर्यटक गुलाबा घूमने आया था. इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां तैनात पुलिस जवान तुरंत मदद के लिए आगे आया. उसने बिना देर किए CPR देना शुरू कर दिया. जवान की समय पर दिखाई गई तत्परता और सूझबूझ से पर्यटक को नई जिंदगी मिल गई. सोशल मीडिया पर लोग पुलिस जवान के इस साहसिक और सराहनीय कदम की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हिमाचल पुलिस के जवान की हर तरफ सराहना हो रही है. मुश्किल परिस्थिति में घबराने के बजाय जवान ने समझदारी दिखाई. एक पर्यटक की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. यह घटना बताती है कि आपातकालीन स्थिति में समय पर मदद और CPR जैसी प्राथमिक जीवनरक्षक तकनीक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है.