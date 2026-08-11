Ind vs SL Test: पिछली बार गॉल टेस्ट में क्या हुआ था? भारत या श्रीलंका किसे मिली थी जीत, 2 भारतीयों का शतक और पहाड़ जैसा स्कोर

Ind vs SL Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से शुरू हो रही है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में काफी कुछ दांव पर होगा. यह टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होने वाला है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे की शुरुआत प्रैक्टिस मैच में रोमांचक जीत के साथ की. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अब श्रीलंका के खिलाफ WTC 2025-27 अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से शुरू हो रही है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में काफी कुछ दांव पर होगा. यह टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होने वाला है. इस मैदान पर मेजबान टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छा है. भारत के लिए ऐसे में जीत हासिल करना मुश्किल माना जा रहा है.

2017 में गॉल में भारत का दबदबा

2017 में भारतीय टीम ने विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका का दौरा किया था. पहला मुकाबला गॉल में ही खेला गया था. कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. अभिनव मुकुंद के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका जल्दी लग गया था. यहां से शिखर धवन के साथ मिलकर चेतेश्वर पुजारा ने पारी को आगे बढ़ाया. इस मैच में धवन ने 168 गेंद पर 190 रन की तेज पारी खेली थी. 31 चौके जमाते हुए मेजबान टीम के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिया. पुजारा ने 153 रन की पारी खेली थी. कप्तान कोहली बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे लेकिन अजिंक्य रहाणे ने टीम को मुश्किल से निकाला. हार्दिक पंड्या ने फिफ्टी ठोकी और रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से 47 रन आए. पहली पारी में भारतीय टीम ने 600 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई.

श्रीलंका 291 रन पर ढेर

भारत के पहली पारी में बनाए पहाड़ जैसे स्कोर के आगे मेजबान श्रीलंका 300 रन भी नहीं बना पाई उपुल थरंगा 64 रन बनाकर रन आउट हुए. एंजेलो मैथ्यूज ने 83 और दिलरुवान परेरा ने नाबाद 90 रन ने टीम की लाज बचाई. रवींद्र जेडजा ने 3 जबकि मोहम्मद शमी ने 2 विकेट झटके थे. श्रीलंका की पूरी टीम 291 रन पर ऑलआउट हो गई लेकिन कप्तान विराट कोहली ने दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हुए फॉलोऑन नहीं दिया.

कोहली का दूसरी पारी में शतक

पहली पारी में महज 3 रन बनाकर आउट हुए कप्तान विराट कोहली ने दूसरी पारी में शानदार शतक जमाया. ओपनर अभिनव मुकुंद ने 81 रन की पारी खेल बढ़त को बड़ा किया. कोहली के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी की.भारत ने 3 विकेट पर 240 रन बनाकर पारी घोषित की और श्रीलंका के सामने 550 रन का लक्ष्य रखा.

अश्विन-जडेजा ने श्रीलंका को समेटा

550 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम पर रवींद्र जडेजा और आर अश्विन की स्पिन जोड़ी कहर बनकर टूटी. दोनों ने मिलकर 6 विकेट झटक लिए. उमेश यादव और शमी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. एक छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे जबकि दिमुथ करुणारत्ने डटकर खेलते रहे. निरोशन डिकवेला के साथ पांचवें विकेट के लिए उन्होंने 101 रन की साझेदारी की.डिकवेला 67 रन बनाकर आउट हुए जबकि करुणारत्ने भी 97 रन पर रविचंद्रन अश्विन के शिकार हुए. 245 रन पर पूरी टीम निपट गई और भारत ने 304 रन के बड़े अंतर से मुकाबला जीता