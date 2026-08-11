सलमान के साथ मंच पर दिखा तो… कौन है सैंटी शर्मी? बिग बॉस में जाने से पहले मिल रही जान से मारने की धमकी

Who Is Santy Sharma: बिग बॉस 20 के 'रूमर्ड कंटेस्टेंट' रैपर सैंटी शर्मी को जान से मारने की धमकी मिल रही है. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह?

Who Is Santy Sharma: इंडिपेंडेंट रैपर और लिरिसिस्ट सैंटी शर्मा इन दिनों अपने एक अभियान को लेकर चर्चा में हैं. आरक्षण व्यवस्था में सुधार पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के बाद उन्होंने दावा किया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. सैंटी शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकी भरे और आपत्तिजनक कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं.

कौन हैं सैंटी शर्मा? (Who Is Santy Sharma?)

सैंटी शर्मा का असली नाम गणेश शर्मा है. उनका जन्म 9 सितंबर 1996 को मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था. उन्होंने 2014 में अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी. Suni Suni Sadko और Udaan जैसे गानों के जरिए उन्हें ऑनलाइन पहचान मिली. इसके बाद 2025 में उनका स्टूडियो एल्बम Reborn रिलीज हुआ.

सैंटी शर्मा ने हाल ही में बॉलीवुड में भी कदम रखा. उन्होंने कॉमेडी फिल्म Housefull 5 के लिए एक रैप एंथम में योगदान दिया. वहीं, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि वो सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले Bigg Boss 20 के अगले सीजन का हिस्सा बन सकते हैं.

आरक्षण पर बयान के बाद मिली धमकियां

सैंटी शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि छात्रों के अधिकार और आरक्षण के मुद्दे पर बात करने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने साफ किया कि ऐसी धमकियां उन्हें अपनी बात रखने से रोक नहीं सकतीं. उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो किसी छात्र या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं. उनका कहना है कि वो आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक निष्पक्ष और ईमानदार चर्चा चाहते हैं और इसी मुद्दे पर सवाल उठाते रहेंगे.

रैपर ने ये भी कहा कि अगर सच बोलने की कीमत धमकियां झेलना है, तो वो इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने अपने समर्थकों से मजबूत बने रहने और सवाल पूछते रहने की अपील की.

क्या है ‘Reservation Hatao – August Kranti’ अभियान?

इसी महीने सैंटी शर्मा ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ‘Reservation Hatao – August Kranti’ नाम से एक जनजागरूकता अभियान शुरू किया. इस दौरान एक्टर पुनीत वशिष्ठ भी उनके साथ मौजूद थे.

इस अभियान का मकसद सोशल मीडिया के जरिए आरक्षण की नीतियों और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देना बताया गया है. अभियान शुरू होने के बाद सैंटी शर्मा को सोशल मीडिया पर विरोध और आलोचना का सामना भी करना पड़ा.