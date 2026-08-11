Punjab News : पंजाब में किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी, टेलों, टिब्बों एवं पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाया नहरी पानी : गोयल

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंद्र कुमार गोयल ने विधानसभा में एक प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरी पानी की ज्यादा से ज्यादा पहुंच को यकीनी बनाने के लिए लगतार प्रयासशील है।

19,316 खाल बहाल किए, 1,687 स्थानों पर पहली बार पहुंचा नहरी पानी

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में खेतों में सिंचाई के लिए नहरी पानी पहुंचाने के अपने लक्ष्य को वर्तमान प्रदेश सरकार पूरा करने के बेहद नजदीक है। यही कारण है कि आज प्रदेश के हर क्षेत्र में नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए पंजाब के जल संसाधन एवं भूमि व जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नहरों एवं खालों को बहाल करके तथा टेलों, टिब्बों एवं पहाड़ी क्षेत्रों तक नहरी पानी पहुंचाकर राज्य की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मान सरकार द्वारा ये कदम पंजाब के बहुमूल्य भूजल के संरक्षण तथा राज्य में कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। यह प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

राष्ट्रीय अन्न पूल में पंजाब का अहम स्थान

प्रस्ताव पर बोलते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब ने कृषि के लिए अपने संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके देश की खाद्य सुरक्षा में बहुमूल्य योगदान दिया है। हालांकि, भूजल पर लंबे समय से निर्भरता के कारण राज्य के जल संसाधन काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और पंजाब भर के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाकर नहरी सिंचाई पर निर्भरता बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति अपनाई है। गोयल ने कहा कि 19,316 खाल बहाल किए, 1,687 स्थानों पर पहली बार नहरी पानी पहुंचा है

नहरी नेटवर्क को किया जा रहा मजबूत

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई के विश्वसनीय साधन सुनिश्चित करने के लिए नहरी नेटवर्क को मजबूत करना और धाराओं को बहाल करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में एक बड़ी कमी थी। पुरानी व्यवस्था के तहत किसानों को खालों एवं भूमिगत पाइपलाइनों की लागत का 10 प्रतिशत देना पड़ता था, जबकि 90 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता था।

कई किसान अपना हिस्सा देने में असमर्थ थे, जिससे कई परियोजनाएं रुक जाती थीं। गोयल ने कहा कि वर्ष 2023 के दौरान मान सरकार ने किसानों द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत योगदान को माफ करके तथा ऐसे कार्यों की पूरी लागत वहन करने का वादा करके एक निर्णायक कदम उठाया। इस फैसले ने बड़ी वित्तीय बाधा को दूर किया और राज्य भर में खालों की बहाली तथा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाई।

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