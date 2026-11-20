नई दिल्ली. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत धमाकेदार रिकॉर्ड के साथ की. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों ने पहली पारी में भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और 32 साल पुरानी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. दूसरे दिन के दूसरे सेशन में दोनों ने पहले विकेट के लिए 27 ओवर में 125 रन जोड़ दिए.

27 ओवर का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 85 गेंद पर 81 रन बनाकर खेल रहे थे. केएल राहुल ने 80 गेंद में 41 रन बना लिए थे. शुक्रवार (20 नवंबर) को दोनों के बीच हुई इस शतकीय साझेदारी ने भारतीय क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में जगह बना ली है.

A solid 100-run opening stand between vice-captain @klrahul and Yashasvi Jaiswal 👌👌 Live – https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/BAZVofM4ru — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

ओपनिंग जोड़ी ने किया कारनामा

यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड में कमाल कर दिया. टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहले विकेट के लिए 100 की साझेदारी कर डाली. इसी के साथ 100 या इससे ज्यादा रन की साझेदारी करने वाली चौथी ओपनिंग जोड़ी बन गए हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड में भारत के लिए आखिरी बार 100 से ज्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी साल 1994 में हुई थी. तब नयन मोंगिया और नवजोत सिंह सिद्धू ने हैमिल्टन टेस्ट की दूसरी पारी में पहले विकेट के लिए 102 रन जोड़े थे.

A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D — BCCI (@BCCI) November 20, 2026



यह मुकाबला 19 से 23 मार्च 1994 के बीच खेला गया था. इनके अलावा चेतन चौहान और सुनील गावस्कर ने 1981 में ऐसा किया था. मनोज प्रभाकर और डब्ल्यूवी रमन ने 1990 में न्यूजीलैंड में भारत के लिए 100 से ज्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी की थी.

150 रन की साझेदारी से टूटेगा 36 साल पुराना रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल अगर अपनी साझेदारी को 150 रन तक पहुंचाने में सफल रहते हैं. वे न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड मनोज प्रभाकर और डब्ल्यूवी रमन के नाम है. दोनों ने फरवरी 1990 में ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पहले विकेट के लिए 149 रन जोड़े थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड विनू मांकड़ और पंकज रॉय के नाम दर्ज है. दोनों ने जनवरी 1956 में चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में इतिहास रचा था. पहले विकेट के लिए 413 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की थी. यह भारतीय टेस्ट क्रिकेट की यादगार साझेदारियों में से एक है.