टीम इंडिया के खिलाड़ी गुरनूर बरार पर ICC ने लिया एक्शन! जानिए क्या पहले वनडे में ऐसा क्या किया था

इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में गुरनूर बरार को फील्डिंग के दौरान जोश दिखाना महंगा पड़ गया. आईसीसी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए चेतावनी दी है. गुरनूर को आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के तेज गेंदबाज गुरुनूर बरार ने हाल ही में इंटरनेशनल डेब्यू किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने वाले इस बॉलर को आईसीसी से चेतावनी मिली है. गुरनूर को इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के पहले मैच में ICC कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का दोषी पाया गया है. ICC की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रार ने इंटरनेशनल मैच के दौरान आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन किया. यह नियम खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ द्वारा “गेंद को अनुचित और खतरनाक तरीके से बल्लेबाज की तरफ फेंकने” से संबंधित है.

क्या है पूरा मामला

घटना इंग्लैंड की पारी के 8वें ओवर में हुई, जब फील्डिंग करते समय गुरनूर ने गेंद उठाकर बल्लेबाज की तरफ फेंका. इसे फील्ड अंपायर और मैच रेफरी ने अनुचित के साथ खतरनाक माना. इस तरह की चीजों को मैदान पर करना मना है. आईसीसी ने उनको लेवल-1 ब्रेकिंग का दोषी करार दिया है. उनके खाते में एक डीमेरिट पॉइंट जोड़ा गया (24 महीने की अवधि में पहला अपराध). लेवल-1 उल्लंघन पर न्यूनतम सजा आधिकारिक चेतावनी और अधिकतम 50% मैच फीस तक हो सकती है. BCCI और भारतीय टीम मैनेजनेंट अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर नजर रखेगा.

India pacer has been found guilty of breaching the ICC Code of Conduct against England. More details ⬇️https://t.co/TN96YU8nsh — ICC (@ICC) July 16, 2026

गुरनूर को मिली आधिकारिक चेतावनी

गुरनूर ने आरोप स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन (Emirates ICC Elite Panel) द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया. इसी वजह से औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. गुरनूर पर चार्ज लगाने वाले अधिकारियों में ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना और माइक बर्न्स के साथ थर्ड अंपायर सैम नोगाजस्की और चौथा अधिकारी रसेल वॉरेन शामिल थे.

गुरनूर का प्रदर्शन

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में गुरनूर ब्रार ने 9 ओवर की गेंदबाजी की और 61 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे. इंग्लैंड की टीम के दोनों ओपनर बेन डकेट और जैकब बेथल को उन्होंने अपना शिकार बनाया था. भारत ने इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. गुरुवार 16 जुलाई को टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मैच में खेलने उतरेगी. गुरनूर पर आईसीसी के एक्शन का उनके मैच खेलने पर कोई असर नहीं पड़ेगा.