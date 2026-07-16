Prabhas Fauzi Release: दिसंबर में होगा मेगा बॉक्स ऑफिस वॉर, ‘Fauzi’ लेकर Akshay और Ajay से भिड़ेंगे Prabhas

Prabhas Fauzi Release: प्रभास की बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा फौजी 3 दिसंबर, 2026 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज़ के लिए लॉक हो गई है।

Prabhas Fauzi Release: इस साल की शुरुआत में ‘द राजा साहब’ के खराब परफॉर्मेंस के बाद प्रभास अपनी मच-अवेटेड पीरियड एक्शन ड्रामा ‘फौजी’ के साथ एक मजबूत वापसी के लिए तैयार हैं। मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हनु राघवपुडी द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म 3 दिसंबर 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज़ होगी।

रिलीज़ डेट के साथ फर्स्ट-लुक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया है जिसमें फैंस को प्रभास के रफ एंड टफ और इंटेंस अवतार की एक झलक मिली है। एक्टर खून और शहीद सैनिकों से घिरे युद्ध के मैदान में राइफल पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक इमोशनल वॉर ड्रामा की ओर इशारा करता है। फर्स्ट लुक एक हिस्टोरिकल कहानी की ओर इशारा करता है।

इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, “द अननोन चैप्टर खत्म होता है… फौजी 3 दिसंबर, 2026 को आ रही है।” आर्टवर्क में “A Battalian That Fought Alone” लाइन भी है, साथ ही एक स्टैम्प भी है जिस पर लिखा है “Most Wanted Since 1932,” जिससे पता चलता है कि फिल्म आज़ादी से पहले के भारत के बैकग्राउंड पर बनी है।

फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर जैसी शानदार सपोर्टिंग कास्ट है जबकि इमानवी इस्माइल प्रभास के साथ फीमेल लीड रोल में हैं। फौजी को मैथरी मूवी मेकर्स और टी-सीरीज़ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी टक्कर का इंतज़ार है

हालांकि फौजी ने एक प्राइम रिलीज़ डेट पक्की कर ली है लेकिन थिएटर में इसका सफ़र बिना कॉम्पिटिशन के नहीं होगा। यह फिल्म दो बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स से ठीक एक दिन पहले रिलीज़ होने वाली है जिससे 2026 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश में से एक का बेस तैयार हो जाएगा।

अक्षय कुमार की कॉमेडी 4 दिसंबर को आ रही है

अक्षय कुमार के अनीस बज़्मी द्वारा डायरेक्टेड एक कॉमेडी एंटरटेनर में मुख्य भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसमें विद्या बालन को-स्टार होंगी। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन यह 4 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए पहले ही कन्फर्म हो चुका है।

अजय देवगन की रेंजर भी उसी वीकेंड पर रिलीज़ होगी

कॉम्पिटिशन को और बढ़ाते हुए, अजय देवगन की एक्शन-एडवेंचर फिल्म रेंजर के भी 4 दिसंबर, 2026 को आने की उम्मीद है। जगन शक्ति के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त और तमन्ना भाटिया अहम रोल में हैं और यह एक हाई-ऑक्टेन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का वादा करती है।

इतिहास के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस शोडाउन में से एक

प्रभास 3 दिसंबर को फौजी रिलीज़ कर रहे हैं और अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों अगले दिन रिलीज़ करने वाले हैं, इसलिए दिसंबर 2026 का पहला वीकेंड हाल के बॉलीवुड इतिहास के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस शोडाउन में से एक बन रहा है।

तीनों फिल्में अपने मौजूदा रिलीज़ प्लान पर टिकी रहती हैं या कोई एक मेकर्स स्ट्रेटेजिक पोस्टपोनमेंट का ऑप्शन चुनता है, यह देखना बाकी है लेकिन मूवी देखने वाले बॉक्स ऑफिस पर एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं।