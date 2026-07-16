BSNL Prepaid Plan: BSNL का सस्ता और दमदार प्लान, 30 दिन तक रोज 3GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा

BSNL Prepaid Plan : BSNL का 299 रुपए वाला प्रीपेड प्लान 30 दिन की वैलिडिटी, रोज़ाना 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS का शानदार कॉम्बिनेशन देता है।

BSNL Prepaid Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL किफायती प्रीपेड प्लान के साथ यूज़र्स को आकर्षित कर रही है, जो कम कीमत में बेहतरीन फायदे देते हैं। अगर आप रोज़ाना काफी डेटा और पूरे महीने की वैलिडिटी वाला सस्ता रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, तो कंपनी का ₹299 वाला प्रीपेड प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें एक ही पैकेज में हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और SMS की सुविधा मिलती है।

फायदों की जानकारी

BSNL के ₹299 वाले प्रीपेड प्लान की सबसे बड़ी खासियत रोज़ाना 3GB हाई-स्पीड डेटा है। 30 दिन की वैलिडिटी के साथ, सब्सक्राइबर्स को रिचार्ज की अवधि के दौरान कुल 90GB डेटा मिलता है। यह प्लान उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है जो अक्सर वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज़ करते हैं या मोबाइल गेम खेलते हैं।

अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ाना SMS की सुविधा

रोज़ाना डेटा के अलावा, यह प्लान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा देता है। ग्राहकों को रोज़ाना 100 SMS भी मिलते हैं, जिससे यह बातचीत और रोज़मर्रा की मैसेजिंग ज़रूरतों के लिए उपयुक्त हो जाता है।

रोज़ाना 3GB डेटा की लिमिट खत्म होने के बाद, इंटरनेट की स्पीड कम होकर 40 Kbps हो जाती है। हालांकि कम स्पीड HD स्ट्रीमिंग या बड़े डाउनलोड के लिए शायद सही न हो, लेकिन यह बेसिक ब्राउज़िंग और ज़रूरी ऑनलाइन कामों के लिए काफी है।

अगर आप रोज़ाना काफी मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं और बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं, तो BSNL का ₹299 वाला प्रीपेड प्लान बहुत फायदेमंद है। 30 दिन की वैलिडिटी, कुल 90GB डेटा, पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS के साथ, यह उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो किफायती ऑल-इन-वन प्रीपेड रिचार्ज चाहते हैं।