Ind vs Eng T20 Series : टीम इंडिया को जीत की राह पर ला सकते हैं ये पांच बल्लेबाज

पहले दो टी20 में मिली हार के लिए बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन ही जिम्मेदार

Ind vs Eng T20 Series (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वर्तमान समय में भविष्य को सामने रखते हुए टीम इंडिया का निर्माण कर रहा है। यही कारण है कि टी-20 टीम में सूर्य कुमार यादव को हटाकर युवा श्रेयस अय्यर के हाथों टीम की कमान सौंपने के साथ-साथ युवा टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह दी गई है। यह टीम अपने दूसरे दौरे पर है लेकिन अभी तक सफलता की तलाश में है।

कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने आयरलैंड के हाथों पहली बार 2-0 से हार का सामना किया। अब इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम लगातार लचर प्रदर्शन कर रही है। जहां तक टीम की गेंदबाजी तो औसत दर्ज की हो रही है लेकिन बल्लेबाजों का लचर प्रदर्शन जारी है। यदि टीम को जल्द जीत की पटरी पर लौटना है तो टीम के इन पांच बल्लेबाजों का अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

श्रेयस अय्यर को समझनी होगी जिम्मेदारी

आईपीएल में जबरदस्त फार्म में चल रहे श्रेयस अय्यर का टीम के लिए प्रदर्शन लगातार खराब जा रहा है। तीसरे टी20 मैच में भी जब शुरुआती विकेट गिर चुके थे और टीम को अच्छी साझेदारी की जरूरत थी तो कप्तान ने अपना विकेट सस्ते में खो दिया। इस मैच में अय्यर चार गेंद में पांच रन बनाकर आउट हो गए। जिससे टीम इंडिया मैच से बाहर हो गई।

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा करिश्मा

वैभव सूर्यवंशी टीम के सबसे युवा बल्लेबाज हैं। इनका बल्ला आईपीएल में खूब गरजा। इसी प्रदर्शन के बल पर इन्हें टीम में जगह मिली। लेकिन पदार्पण करने के बाद दोनों ही मैच में उनका प्रदर्शन औसत से नीचे का रहा है। दूसरे टी20 में जहां वे मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं तीसरे मैच में केवल 13 रन बनाए। वैभव के शुरू में ही आउट हो जाने से दोनों बार टीम के मध्यम क्रम पर दबाव आ गया।

ईशान किशन भी नहीं कर पा रहे कमाल

भारतीय टीम के लिए पिछले लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे ईशान किशन का बल्ला मौजूदा सीरीज में खामौश है। दूसरे टी20 मैच में तो किशन ने 46 रन बनाए लेकिन तीसरे मैच में वे महज 13 रन बनाकर आउट हो गए। जिससे टीम मुसीबत में फंस गई।

तिलक वर्मा का बल्ला भी रहा खामौश

तीसरे टी20 मैच में जब टीम ने शुरुआती विकेट कम स्कोर पर खो दिए थे तो उस समय टीम के भरोसमंद खिलाड़ी तिलक वर्मा भी टीम को संभालने की जगह जल्दबाजी कर बैठे और अपना विकेट गवां दिया। तिलक वर्मा जिस समय बल्लेबाजी करने आए तो टीम अपने चार विकेट सस्ते में गंवाकर मुश्किल में दिखाई दे रही थी। इस दौरान तिलक ने टीम को संभालने की जगह मात्र तीन रन बनाकर अपना विकेट खो दिया। जिसके कारण टीम बड़े अंतर से मैच हार गई।

अभिषेक शर्मा ने तीसरे मैच में किया निराश

भारतीय टीम को बड़े स्कोर का पीछा करते हुए एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता थी। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने तेजी से खेलने के प्रयास में अपना विकेट गवा दिया। जैसे ही दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा तो टीम दबाव में आ गई। जिस समय अभिषेक आउट हुए उस समय 1.4 ओवर में टीम का स्कोर 23 रन हो चुका था। ऐसे में अभिषेक शर्मा को थोड़ा संभलकर खेलने की जरूरत थी लेकिन उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज के चलते अपना विकेट गवां दिया। जो बाद में टीम इंडिया की हार का कारण भी बना।

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