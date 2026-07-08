Toxic Song Tabaahi: साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ का पहला गाना ‘तबाही’ रिलीज

द्वारा
Vir Singh
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Toxic Song Tabaahi

Toxic Song Tabaahi, एंटरटेनमेंट डेस्क: फिल्म Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ के मेकर्स ने इस मूवी का पहला गाना रिलीज कर दिया है। साउथ सुपरस्टार यश और कियारा आडवाणी को पहली बार एक साथ पेश करने वाले इस म्यूजिक वीडियो में रोमांस, स्टाइलिश विजुअल्स और इमोशनल गहराई का संगम है।

यश और कियारा के बीच की केमिस्ट्री सेंटर स्टेज पर

विशाल मिश्रा द्वारा कंपोज और गाए गए और राज शेखर द्वारा हिंदी में लिखे गए इस गाने को कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया गया है। शानदार विजुअल्स वाला यह गाना तुरंत ही साल के सबसे चर्चित म्यूजिÞक वीडियो में से एक बन गया है। इसमें यश और कियारा के बीच की केमिस्ट्री सेंटर स्टेज पर है। दोनों के बीच रोमांस का पारा हाई नजर आ रहा है। म्यूजिक वीडियो एक खूबसूरत डार्क रोमांटिक कैनवस की तरह सामने आता है, जो लीड कैरेक्टर्स, यश और कियारा के बीच एक गहरी और पैशनेट लव स्टोरी दिखाता है।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर की मजेदार बातचीत 

हाइप बनाने के लिए, मेकर्स ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक मजेदार बातचीत की, जहां आफिशियल ‘टॉक्सिक’ हैंडल ने कियारा से पूछा, आप उस मना किए गए प्यार को क्या कहते हैं जो केवल चुराए हुए समय में होता है? उन्होंने बस जवाब दिया, ‘तबाही।’ चार मिनट और छब्बीस सेकंड का यह वीडियो शुरू से ही एक मैच्योर, फिलॉसॉफिकल टोन सेट करता है, जो 13वीं सदी के फारसी कवि रूमी के एक मशहूर कोट से शुरू होता है: ‘गलत और सही करने के विचारों से परे, एक मैदान है। ‘मैं तुमसे वहीं मिलूँगा।’

लंबे लहराते बाल और घनी दाढ़ी…

डायरेक्टर गीतू मोहनदास द्वारा इसके बाद तैयार किया गया एक बहुत ही शानदार विज़ुअल नज़ारा देखने को मिलता है। आम रोमांटिक बैकग्राउंड से हटकर, यह वीडियो एक खास रेट्रो लुक का इस्तेमाल करता है। इसमें यश और कियारा को विंटेज कार की पिछली सीट पर बारिश में एक-दूसरे के करीब आते, समुद्र किनारे की सड़कों पर कन्वर्टिबल कार चलाते, पत्थर वाली तंग गलियों से गुज़रते और एक शानदार कार्निवल के ऊपर फेरिस व्हील के केबिन में छिपकर एक-दूसरे को देखते हुए दिखाया गया है। लंबे लहराते बाल, घनी दाढ़ी और डार्क लेदर जैकेट में यश काफ़ी रग्ड लुक में दिख रहे हैं, जो कियारा के क्लासिक यूरोपियन-स्टाइल कपड़ों के साथ बहुत अच्छे से मेल खाता है।

पॉज़िटिव रिएक्शन दे रहे फैन्स

फैन्स ‘तबाही’ पर बहुत पॉज़िटिव रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोग इसके म्यूज़िक, विज़ुअल्स और यश व कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री की तारीफ़ कर रहे हैं। एक फ़ैन ने लिखा, #Tabaahi ज़बरदस्त है। क्या शानदार कंपोज़िशन है! और #Yash व #KiaraAdvani की केमिस्ट्री तो कमाल की है। यह सिर्फ़ एक रोमांटिक गाना नहीं है—यह दो ऐसी रूहों की कहानी है जो एक-दूसरे में इतनी खो गई हैं कि प्यार ही तबाही बन जाता है।

एक और फ़ैन ने कमेंट किया, बिना किसी शक के कियारा इस समय भारत की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस हैं। #Tabaahi।
एक और फ़ैन ने कहा, वे हमें ठीक वहीं दिखा रहे हैं जहाँ वे चाहते हैं कि हम देखें… जो जानते हैं, वे समझते हैं। ऐसा लगता है कि इंटिमेट विज़ुअल्स सिर्फ़ ध्यान भटकाने के लिए हैं, जबकि कहानी की गहरी परतें धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। #Tabaahi के बाद, मुझे यकीन हो गया है कि हम ‘Toxic’ की सिर्फ़ एक परत देख रहे हैं।

एक और रिएक्शन में लिखा था, #Yash और #KiaraAdvani की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। हर फ़्रेम शानदार और भव्य है। वीडियो सॉन्ग #Tabaahi अब रिलीज़ हो गया है। इसे ज़रूर देखें, यह बहुत बड़ा होने वाला है। एक और फ़ैन ने कहा, कियारा आडवाणी का जलवा। इसका बेसब्री से इंतज़ार था। थिएटर में उनकी मौजूदगी ज़रूर धमाका करेगी।

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