FIFA World Cup 2026 : क्वार्टर फाइनल की टीमें तय, जानिये कब, कहां और किन टीमों में खेले जाएंगे मुकाबले

क्या गत विजेता अर्जेंटीना इस बार भी अपने नाम करेगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी

FIFA World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने शिखर की तरफ पहुंच रहा है। गत दिवस अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर जैसे ही क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बनाया तो उसके साथ ही क्वार्टर फाइनल के लिए सभी आठ टीमें भी तय हो गर्इं। अब देखना यह होगा की इन टीमों में से कौन सी टीम आगे जाकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को चूमेगी।

इन आठ टीमों ने किया क्वार्टर फाइनल में प्रवेश

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज और नॉकआउट 16 को सफलतापूर्वक पार करते हुए जो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं उनमें अर्जेंटीना, फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड की टीमें शामिल हैं।

इस तरह खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले

वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मुकाबलें 10 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इसके तहत पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुक्रवार सुबह 1.30 मिनट (भारतीय समयानुसार) खेला जाएगा। इस क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस और मोरक्को की टीम आमने-सामने होगी। यह मुकाबला बूस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा।

दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच

दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 11 जुलाई शनिवार सुबह 12.30 (भारतीय समय अनुसार) खेला जाएगा। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन और बेल्जियम की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेला जाएगा।

तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला नार्वे और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस जबरदस्त मुकाबले का सीधा प्रसारण फुटबॉल प्रेमी मियामी स्टेडियम से फुटबॉल प्रेमी 12 जुलाई दिन रविवार को देख सकते हैं। यह मुकाबला भारतीय समय अुनसार सुबह ढाई बजे शुरू होगा।

चौथा क्वार्टर फाइनल मैच

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चौथा व अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला 12 जुलाई दिन रविवार को ही अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कैंसस सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसका सीधा प्रसारण भारतीय समय अनुसार सुबह साढ़े 6 बजे से होगा।

क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के कुछ रोचक तथ्य