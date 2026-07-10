Haryana Weather : हरियाणा के तीन जिलों में आज होगी आफत की बारिश

अंबाला, यमुनानगर और करनाल के लिए भारी बारिश का अलर्ट

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। यही कारण है कि पिछले दो दिन से प्रदेश में लगभग सभी जगह बारिश का दौर जारी है। हालांकि इस दौरान प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश ही हुई लेकिन आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उनमें अंंबाला, यमुनानगर और करनाल शामिल हैं।

गुरुवार को 16 जिलों में हुई बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बुधवार शाम से वर्षा जारी है। लगातार वर्षा के चलते वहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके चलते तापमान भी तेजी से नीचे आया है। वीरवार को प्रदेश के 16 जिलों में वर्षा हुई। इसमें करनाल, यमुनानगर, चरखी दादरी और गुरुग्राम आदि जगह पर तेज वर्षा हुई। इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। वहीं, शुक्रवार को अंबाला, यमुनानगर और करनाल में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आने वाले दिनों में भी वर्षा का अलर्ट है।

यमुनानगर की सोमनदी में आया पानी

मानसून में वर्षा के चलते यमुनानगर की सोमनदी में पानी पहुंचा है। इसी प्रकार वर्षा के चलते गुरुग्राम पानी-पानी हो गया। करनाल में भी तेज वर्षा के कारण पानी भर गया है। मौसम विज्ञानियों ने अब आने वाले दिनों में भी तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

गुरुवार को कई जगह हुए हादसे

वीरवार को करनाल के असंध क्षेत्र के राहड़ा गांव निवासी 63 वर्षीय नंदलाल उर्फ नंदा और ललैन गांव के 20 वर्षीय सौरव की खेतों में ट्यूबवेल के पास करंट लगने से अलग-अलग घटनाओं में मौत हो गई। स्वजन के अनुसार ये वर्षा के दौरान खेतों में कार्य करने गए थे। दूसरी तरफ पंचकूला के नाडा साहिब क्षेत्र में वर्षा के बाद बरसाती नदी उफान पर आने से गांव गुमथला के स्कूली बच्चों के वाहन करीब पांच घंटे तक अस्थायी रास्ते पर फंसे रहे। फरीदाबाद में भारी वर्षा के बीच खेड़ी पुल का हिस्सा धंस गया, जबकि सोनीपत के रोहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की गैलरी भरभराकर गिर गई।

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