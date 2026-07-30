Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंचे, भारत के तीन खिलाड़ियों ने बनाई जगह

By
Viplove Kumar
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Commonwealth Games 2026: भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के फाइनल में जगह पक्की कर ली है. उनके अलावा रोहित यादव और यश वीर सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वें और 10वें स्थान पर फिनिश किया.
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नीरज चोपड़ा दो अन्य भारतीय खिलाड़ियों संग पहुंचे जैवलिन थ्रो फाइनल में

नई दिल्ली. भारतीय टीम की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के दावेदार नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना ली है. भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहा लेकिन उन्होंने देश के लिए मेडल जीतने की कदम बढ़ाया है. स्कॉटलैंड के स्कॉटस्टाउन स्टेडियम, ग्लासगो में गुरुवार (30 जुलाई) को खेले गए क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने पांचवें स्थान पर रहे.

नीरज के अलावा भारत के रोहित यादव और यश वीर सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वें और 10वें स्थान पर फिनिश किया. नीरज चोपड़े समेत भारत के तीन एथलीट ने फाइनल का टिकट हासिल किया. खास बात यह रही कि भारत के तीनों खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई जबकि किसी भी अन्य देश के दो खिलाड़ी भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके.

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भारत ने दिखाया दबदबा

जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कुल 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जिसके तीनों एथलीट फाइनल तक पहुंचे. इससे भारतीय दल की गहराई और मजबूत प्रदर्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है. क्वालिफिकेशन राउंड में श्रीलंका के रुमेश थरंगा पहले स्थान पर रहे. 2022 विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स दूसरे स्थान पर रहे. पाकिस्तान के मौजूदा चैंपियन और पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम सातवें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे.

फाइनल का फॉर्मेट

पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में सभी खिलाड़ियों को 6 प्रयास (थ्रो) मिलेंगे. पहले तीन कोशिश के बाद सबसे निचले 5 खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे. टॉप खिलाड़ी अंतिम तीन थ्रो करेंगे. छह प्रयासों के बाद सबसे लंबी दूरी फेंकने वाला खिलाड़ी स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान पर रहने वाला रजत और तीसरे स्थान पर रहने वाला कांस्य पदक जीतेगा.

कब होगा फाइनल?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुष जेवलिन थ्रो का फाइनल शुक्रवार, 31 जुलाई को ग्लासगो में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शनिवार, 1 अगस्त को रात 12:45 बजे शुरू होगा. अब सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर होंगी, जो अपने करियर का दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.