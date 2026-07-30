Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर गलती से भी न चढ़ाएं ये चीजें, नाराज हो जाएंगे महादेव

Sawan 2026 | Shivling Offering Rules: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजा करते हैं. हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का प्रयोग पूजा की परंपराओं के अनुरूप नहीं होता. आइए जानते हैं किन वस्तुओं को शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं.
सावन में शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीजें
हल्दी, सिंदूर और कुमकुम
भगवान शिव को वैराग्य और तपस्या का प्रतीक माना जाता है. इसलिए उनकी पूजा में सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे हल्दी, सिंदूर और कुमकुम अर्पित नहीं किए जाते. शिवलिंग पर चंदन, भस्म या गंगाजल अर्पित करना अधिक शुभ माना जाता है.
तुलसी के पत्ते
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन शिव पूजा में इन्हें अर्पित नहीं किया जाता. शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जालंधर राक्षस से जुड़े प्रसंग के कारण तुलसी को भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है.
केतकी (केवड़ा) का फूल
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रसंग में केतकी के फूल ने असत्य का साथ दिया था. इसी कारण भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा में स्वीकार न करने का श्राप दिया. इसलिए शिवलिंग पर केतकी या केवड़ा का फूल चढ़ाने से बचना चाहिए.
टूटे या कटे-फटे बेलपत्र
बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पूजा में हमेशा साफ, ताजे और बिना कटे-फटे तीन पत्तियों वाले बेलपत्र ही अर्पित करने चाहिए. क्षतिग्रस्त या सूखे बेलपत्र चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता.
शंख से जल अर्पित न करें
धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था. इसी कारण शिवलिंग पर शंख में भरकर जल चढ़ाने की परंपरा नहीं है. भक्त सीधे पात्र, लोटे या कलश से जलाभिषेक करते हैं.
सावन में शिव पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान
शिवलिंग पर गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.
पूजा में चंदन, धतूरा, आक के फूल और भस्म का उपयोग किया जा सकता है.
साफ-सफाई और श्रद्धा के साथ “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.
नोट: ये जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा की विधि और नियमों में कुछ अंतर हो सकता है.