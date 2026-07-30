एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देशभर के वाइस चांसलर ने नाराजगी जताई है।

Gomutra expert remark: एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देशभर के वाइस चांसलर ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल 215 से ज्यादा वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर और एकेडमिक्स ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की निंदा करते हुए एक खुला पत्र साइन किया।

इस ग्रुप ने यह पत्र लोकसभा में हुई एक बहस के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान की आलोचना करने के लिए जारी किया, जिसमें उन्होंने IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो.वी.कामाकोटी को ”गोमूत्र एक्सपर्ट” कहा था।

Over 215 Vice Chancellors, former Vice Chancellors, and academics signed an open letter condemning Congress MP Priyanka Gandhi Vadra for mocking #IITMadras Director Prof. V. Kamakoti as a “gaumutra expert” during a #LokSabha debate . pic.twitter.com/06SITvMWsX — DD News (@DDNewslive) July 30, 2026

पत्र में लिखा गया, ”प्रोफेसर कामाकोटी देश के अति प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान के प्रमुख हैं। उन्होंने IIT मद्रास से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस और पीएडी की डिग्री ली है। उनके 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं और वे 50 से ज्यादा शोध एवं विकास परियोजनाओं में शामिल रहे हैं।”

पत्र में आगे लिखा गया, ”लोकतंत्र में असहमति एक जरूरी तत्व है। बिना किसी तर्क के किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। जब जटिल वैज्ञानिक सवाल राजनीतिक मखौल का तत्व बन जाता है, तो समाज एक बेहतर बहस का मौका खो देता है। हम उम्मीद करते हैं कि खासकर संसद में आगे होने वाले डिबेट में ये मूल्य दिखेंगे। हमारा लोकतंत्र इससे कम कुछ भी डिसर्व नहीं करता।”