कश्मीर घूमने का सपना होगा पूरा! IRCTC ने लॉन्च किया खास पैकेज, जानें पूरा किराया

IRCTC Kashmir Tour Package Price: IRCTC लखनऊ से कश्मीर के लिए ‘जन्नत-ए-कश्मीर’ टूर पैकेज लाया है. 5 रात-6 दिन के इस पैकेज में फ्लाइट, होटल, खाना और कई प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं.

IRCTC Kashmir Tour Package Price: कश्मीर की हसीन वादियों का दीदार करने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए IRCTC ने खास टूर पैकेज पेश किया है. ‘जन्नत-ए-कश्मीर’ नाम के इस पैकेज के तहत लखनऊ से हवाई यात्रा कर श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग घूमने का मौका मिलेगा. यह यात्रा 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगी और कुल 5 रात व 6 दिन की होगी.

फ्लाइट से कश्मीर तक का सफर

IRCTC के इस पैकेज में लखनऊ से श्रीनगर आने-जाने की फ्लाइट शामिल है. यात्रियों के ठहरने के लिए थ्री स्टार होटल और हाउस बोट की व्यवस्था की जाएगी. खाने-पीने की सुविधा भी पैकेज में शामिल है.

टूर के दौरान यात्री डल झील, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, बेताब घाटी, चंदनवारी और अरु घाटी जैसी लोकप्रिय जगहों की सैर कर सकेंगे.

इन पर्यटन स्थलों का भी कर सकेंगे दीदार

पैकेज में कश्मीर के कई प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी शामिल हैं. यात्रियों को शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, निशात बाग, चश्मेशाही, शालीमार गार्डन और हजरतबल दरगाह जाने का अवसर मिलेगा.

गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार की सुविधा भी उपलब्ध होगी. हालांकि, इसके लिए होने वाला अतिरिक्त खर्च यात्रियों को स्वयं वहन करना होगा.

कितनी है पैकेज की कीमत?

IRCTC ने कमरे में ठहरने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग किराया तय किया है:

– एक व्यक्ति: ₹49,100 प्रति व्यक्ति

– दो लोग: ₹43,000 प्रति व्यक्ति

– तीन लोग: ₹41,500 प्रति व्यक्ति

– माता-पिता के साथ बच्चा, बेड सहित: ₹33,100 प्रति बच्चा

– बिना बेड बच्चा: ₹30,500 प्रति बच्चा

कैसे करें बुकिंग?

IRCTC के अनुसार बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी. यात्री पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय से बुकिंग करा सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा IRCTC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

अधिक जानकारी के लिए लखनऊ में 9236391911, 8287930912, 9236391909, 8287930902 और कानपुर में 9415042930 पर संपर्क किया जा सकता है.