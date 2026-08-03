Sawan Somwar List: 3 अगस्त के बाद अब कब है सावन का दूसरा सोमवार, जानें आज की पूजा विधि

Sawan Somwar Date | Sawan First Somwar Puja Vidhi: सावन का पहला सोमवार आज 3 अगस्त 2026 को है. जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, सावन के चारों सोमवार की तारीखें और अलग-अलग राज्यों में सावन की तिथियां अलग क्यों होती हैं.

Sawan Somwar Date | Sawan First Somwar Puja Vidhi: सावन का पहला सोमवार आज 3 अगस्त 2026 को है. जानें पूजा का सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस दौरान लाखों शिवभक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करते हैं. साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और इसका पहला सोमवार आज 3 अगस्त 2026 को पड़ा है. आज देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली यदि आप पहली बार सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं या इस बार पूजा-विधि और शुभ समय और अन्य सोमवार के बारे में सही जानकारी चाहते हैं, तो यहां आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें आसान भाषा में मिलेंगी.

3 अगस्त 2026 का शुभ पूजा मुहूर्त (First Sawan Somwar Puja Muhrat)

सावन के पहले सोमवार पर पूजा के लिए ये शुभ समय बताए गए हैं:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:19 बजे से 5:01 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से 12:54 बजे तक

मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का विशेष फल मिलता है. हालांकि, यदि समय की वजह से सुबह जल्दी पूजा करना संभव न हो, तो भक्त अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम भी भगवान शिव का अभिषेक और पूजा कर सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और सच्ची भक्ति है.

सावन सोमवार की पूजा ऐसे करें (Sawan Somwar Puja Vidhi)

सबसे पहले पूजा वाली जगह और शिवलिंग को अच्छे से धोकर साफ कर लें.

शिव जी का ध्यान करके मन ही मन व्रत रखने का संकल्प लें.

शिवलिंग पर सबसे पहले सादा पानी और फिर गंगाजल चढ़ाएं.

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे शिवलिंग का अभिषेक करें. इस दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

सावन 2026 के चारों सोमवार की तारीखें (All Four Sawan Somwar Date)

पूर्णिमांत पंचांग का पालन करने वाले उत्तर भारत के राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सावन 2026 के चार सोमवार इस प्रकार हैं:

पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

कुछ राज्यों में सावन बाद में क्यों शुरू होता है?

महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अमांत पंचांग का पालन किया जाता है. इस वजह से इन राज्यों में सावन मास उत्तर भारत की तुलना में लगभग 15 दिन बाद शुरू होता है. इसलिए यदि आपके किसी रिश्तेदार या मित्र के यहां सावन की तारीखें अलग हैं, तो यह किसी भ्रम की वजह से नहीं बल्कि अलग-अलग पंचांग परंपराओं के कारण है.