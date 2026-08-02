Sawan Somwar Upay: सावन के पहले सोमवार को करें ये उपाय, खुलेंगे तरक्की के द्वार

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Rajesh
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सावन के पहले सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी भी पड़ रही है, जो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से बाधाओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है।
Sawan Somwar Upay: सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
Sawan Somwar Upay: सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

शिवजी को खास वस्तुएं अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है
Sawan Somwar Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। दरअसल, मान्यता है कि इस पूरे महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना भक्तों के जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकती है। खासतौर पर सावन का पहला सोमवार धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, यही वजह है कि इस दिन देशभर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं।

मान्यता है कि यदि इस दिन विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन कर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होने के साथ-साथ प्रमोशन और आर्थिक उन्नति के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।

धन-संपत्ति में वृद्धि का उपाय

अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं, तो सावन के हर सोमवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर नजदीकी शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें।

इसके बाद रोली और अक्षत से तिलक करें। भगवान शिव को शक्कर और ताजे फल का भोग लगाएं, फिर धूप-दीप जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यह सरल उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और धन-संपत्ति में वृद्धि लाने में मदद करता है।

कार्य में तरक्की और समाज में मान-सम्मान पाने का उपाय

अगर आप नौकरी, व्यवसाय या अपने पेशे में सफलता और सामाजिक पहचान की कामना रखते हैं, तो सावन सोमवार को पंचामृत (दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगाजल) से शिवलिंग का अभिषेक करें।

अभिषेक के दौरान मन में अपने लक्ष्यों और प्रार्थनाओं को दोहराते रहें। यह प्रक्रिया न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि यश, मान-सम्मान और कार्यक्षेत्र में उन्नति भी दिलाती है।

विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने का उपाय

अगर शादी में विलंब या कोई अड़चन आ रही है, तो सावन सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और उसमें थोड़ा केसर मिलाकर ॐ नम: शिवाय मंत्र का जप करते हुए रुद्राभिषेक करें। यह उपाय विवाह से जुड़ी अड़चनों को दूर करता है और जल्दी शुभ समाचार मिलने की संभावना को मजबूत करता है।

योग्य और मनचाहा जीवनसाथी पाने का उपाय

यदि कोई कन्या अपने लिए योग्य और मनचाहा वर चाहती है, तो सावन सोमवार को गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें।

भगवान को सफेद फूल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें और ॐ नम: शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मन में अच्छे जीवनसाथी की प्रार्थना करें। इस उपाय से योग्य वर की प्राप्ति के योग मजबूत हो जाते हैं।

शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने की मान्यता

भगवान शिव को चंदन अत्यंत प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने के बाद उसी चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाने से भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।

कहा जाता है कि यह उपाय मन को शांति प्रदान करता है, आत्मबल बढ़ाता है और रुके हुए कार्यों में गति लाने का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने बताया कि कई श्रद्धालु इसे करियर में उन्नति और नई संभावनाओं से भी जोड़कर देखते हैं।

21 बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व

सोमवार को शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव से अपनी मनोकामना प्रार्थना स्वरूप कहने और पंचाक्षरी मंत्र ॐ नम: शिवाय का श्रद्धापूर्वक जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें

अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए सावन सोमवार के दिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से ग्रह दोषों का प्रभाव भी कम होता है।

ऐसे करें भगवान शिव का अभिषेक

सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें। अगर घर में शिवलिंग स्थापित है, तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग को साफ जल से स्नान कराएं। इसके बाद शिवलिंग पर धीरे-धीरे जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है।

अगर आप चाहें तो जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक के बाद शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। इसके बाद दोबारा साफ जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और साबुत हो। इसके बाद भगवान शिव को चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर महादेव की पूजा करें।

अभिषेक के दौरान करें मंत्र का जाप

भगवान शिव का अभिषेक करते समय उनके मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नम: शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाता है।

सावन के 4 सोमवार शिवलिंग पर क्या करें अर्पित

  • पहला सावन सोमवार व्रत: कच्चा दूध और साबुत चावल (अक्षत) अर्पित करना शुभ फलदायी।
  • लाभ: इससे मानसिक शांति मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है।
  • दूसरा सावन सोमवार व्रत: लाल मसूर दाल और गुड़ अर्पित करना लाभकारी।
  • लाभ: इससे आर्थिक सुधार होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
  • तीसरा सावन सोमवार व्रत: हरी मूंग और गेहूं अर्पित करना कल्याणकारी।
  • लाभ: इससे बुद्धि, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होती है।
  • चौथा सावन सोमवार व्रत: अरहर या चना दाल अर्पित करना फायदेमंद।
  • लाभ: इससे शिक्षा, विवाह और धन से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं।

    शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित ना करें यह चीजें

    सावन सोमवार व्रत में पूजा के दौरान शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, केतकी का फूल, तुलसी दल और नारियल का पानी अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें शिव पूजा में वर्जित माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, सावन के पहले सोमवार पर बनने वाले शुभ संयोगों में शिव पूजा करने से ग्रह दोषों की शांति, मानसिक तनाव में कमी और परिवार में सुख-शांति का वास होता है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो या करियर एवं व्यवसाय में रुकावटें हों, उन्हें इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।

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