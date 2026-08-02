‘मेरे साथ करो…’ Lock Upp से बाहर होते ही आकांक्षा चौधरी ने सुनाई इंडस्ट्री की गंदी सच्चाई

Akanksha Choudhary: 'लॉक अप: सच या सजा' से बाहर होने के बाद आकांक्षा चौधरी ने खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में उन्हें आर्थिक मदद के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.

Akanksha Choudhary: ‘लॉक अप: सच या सजा’ के फिनाले से ठीक पहले मॉडल और रियलिटी स्टार आकांक्षा चौधरी शो से बाहर हो गईं. हालांकि, एलिमिनेशन से पहले उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को भावुक कर दिया. आकांक्षा ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक मदद के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया गया था. उनकी आपबीती सुनकर शो के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने उनकी हिम्मत की जमकर सराहना की और कहा कि उनकी कहानी कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

आकांक्षा ने बताया ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री का कड़वा अनुभव

शो में आकांक्षा ने बताया कि वो एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना चाहती थीं, लेकिन उसके लिए कपड़ों, ट्रेनिंग और अन्य तैयारियों पर 1-2 लाख रुपये खर्च होने थे. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मांगी, जो पहले भी कई प्रतियोगियों की आर्थिक सहायता कर चुका था और कई पेजेंट्स में जज रह चुका था.

आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति से दो महीने के लिए आर्थिक मदद मांगी थी और बदले में काम करके पैसे लौटाने की बात कही. वो उसके घर पहुंचीं, लेकिन वहां पहुंचते ही उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया.

‘पैसों के बदले सेक्स’ का दिया गया प्रस्ताव

आकांक्षा के मुताबिक, उस व्यक्ति ने उन्हें गले लगाने के बहाने गलत तरीके से छुआ और फिर साफ शब्दों में कहा कि अगर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी तो उन्हें इंडस्ट्री में काम और आर्थिक मदद दोनों मिलेंगे. उसने यहां तक कहा कि एक महीने में उन्हें 5-6 बार उसके साथ संबंध बनाने होंगे.

आकांक्षा ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर उन्हें पहले इसकी जानकारी होती तो वो कभी वहां नहीं जातीं.

इंकार के बाद मिली धमकी

आकांक्षा ने बताया कि प्रस्ताव ठुकराने पर उस व्यक्ति ने कहा कि उनकी सोच “पुरानी” है और इंडस्ट्री में बिना ऐसे समझौतों के कोई आगे नहीं बढ़ सकता. उसने ये भी दावा किया कि कुछ साल बाद उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा.

हालांकि, आकांक्षा ने हार नहीं मानी. उन्होंने मेहनत जारी रखी और कहा कि कुछ महीनों बाद उन्हें एक बड़ा शो मिला, जबकि आज वह देश के सबसे बड़े रियलिटी शो के मंच पर अपनी बात रख रही हैं.

फराह खान और रितेश देशमुख ने बढ़ाया हौसला

आकांक्षा की कहानी सुनकर फराह खान भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है वो व्यक्ति ये शो देख रहा होगा और समझ जाएगा कि मेहनत और सही सोच के दम पर भी सफलता हासिल की जा सकती है. उन्होंने आकांक्षा की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उन पर गर्व है.

वहीं, रितेश देशमुख ने कहा कि इतने बड़े मंच पर इस तरह का अनुभव शेयर करना आसान नहीं होता. उनके मुताबिक, आकांक्षा की कहानी उन कई लड़कियों को हिम्मत देगी, जो ऐसे हालात का सामना करती हैं. ‘लॉक अप: सच या सजा’ का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जहां शो के विजेता के नाम का ऐलान होगा.