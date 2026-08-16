Nag Panchami Kab Hai: 17 या 18 कब है नाग पंचमी? जानें नियम से लेकर सबकुछ

Nag Panchami 2026 Date: नाग पंचमी 2026 अगस्त को मनाई जाएगी. जानिए नाग देवता की पूजा, शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, क्या करें और किन कामों से बचें.

Nag Panchami 2026 Date: सावन मास की पावन पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व इस साल 17 अगस्त 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. ये दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से परिवार की सुख-शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना पूरी होती है. वहीं, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होने के कारण इस दिन शिव पूजा का भी विशेष महत्व रहता है.

नाग पंचमी 2026 कब है? (Nag Panchami 2026 Date and Puja Muhurat)

पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त को शाम 4:52 बजे शुरू होगी और 17 अगस्त को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा.

इस दिन श्रद्धालु नाग देवता का पूजन करते हैं और परिवार की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य तथा भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं. कई जगहों पर नाग पंचमी को संतान की सुख-समृद्धि और उनकी सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जाता है.

नाग पंचमी पर कैसे करें पूजा? (Nag Panchami 2026 Puja Vidhi)

नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद पूजा स्थल की सफाई की जाती है. इसके बाद नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है. अपनी परंपरा के अनुसार फूल, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है.

सावन के कारण इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है. श्रद्धालु शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं. पूजा के दौरान “ॐ नाग देवताय नमः” और “ॐ नमः शिवाय” जैसे मंत्रों का जाप किया जा सकता है.

नाग पंचमी के दिन कौन से नियम मानें?

नाग पंचमी को केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि संयम और सद्भाव का दिन भी माना जाता है. इस दिन मन को शांत रखने, क्रोध से बचने और किसी के प्रति अपशब्द या कठोर व्यवहार न करने की सलाह दी जाती है. झूठ बोलने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने को भी शुभ माना जाता है.

कई परिवार इस अवसर पर व्रत रखते हैं या सात्त्विक भोजन करते हैं. हालांकि खान-पान से जुड़े नियम अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकते हैं. कुछ परंपराओं में चावल, अनाज, प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन और शराब से परहेज किया जाता है. सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, धन या अन्य वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है.

नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए?

नाग पंचमी नाग देवता की पूजा और प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व है. इसलिए वास्तविक सांपों को पकड़ना, उन्हें छेड़ना, डराना या जबरदस्ती दूध पिलाना उचित नहीं है. सांपों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए.

कई परंपराओं में इस दिन जमीन खोदने, मिट्टी में नुकीले औजार इस्तेमाल करने और पेड़ काटने से भी परहेज किया जाता है. पूजा में साफ और ताजा सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए तथा गंदा पानी या बासी भोजन अर्पित करने से बचना चाहिए.

सांप के बिल में दूध डालना भी उचित नहीं माना जाना चाहिए. यदि दूध अर्पित करने की पारंपरिक मान्यता का पालन करना हो, तो इसे प्रतीकात्मक रूप से मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने अर्पित किया जा सकता है.

नोट: पूजा की विधि, व्रत और खान-पान से जुड़े नियम अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों की परंपराओं के अनुसार बदल सकते हैं. शुभ मुहूर्त के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित है.