Awarapan 2 BOC Day 2: इमरान हाशमी की फिल्म ने दूसरे दिन की छप्परफाड़ कमाई, 50 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Awarapan 2 Box Office Collection Day 2: इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 दुनियाभर में 14 अगस्त को रिलीज हो गई है, ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन.

Awarapan 2 Box Office Collection Day 2: आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. शुक्रवार को अच्छी शुरुआत करने के बाद फिल्म की कमाई में शनिवार को बड़ा उछाल देखने को मिला. स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का भी फिल्म को फायदा मिला.

रिलीज के सिर्फ दो दिनों में Awarapan 2 ने (Awarapan 2 Box Office Collection Day 2) भारत में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं दुनियाभर की कमाई की बात करें तो फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 72 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

दूसरे दिन कितनी हुई कमाई? (Awarapan 2 Box Office Collection Day 2)

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन भारत में करीब 33 करोड़ रुपये नेट कमाए. पहले दिन के मुकाबले ये लगभग 50 फीसदी की बढ़ोतरी है.

पहले दिन फिल्म ने 22 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. ऐसे में दो दिनों में इसका भारत में नेट कलेक्शन करीब 55 करोड़ रुपये हो गया है. भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 66 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन ठीक रहा. दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट से करीब 3.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसके साथ विदेशी बाजारों से कुल कमाई करीब 6 करोड़ रुपये हो गई है. भारत और विदेशों की कमाई जोड़ने पर फिल्म का दो दिनों का वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 72 करोड़ रुपये हो गया है.

Awarapan 2 Day-Wise Collection

Day 1: 22 करोड़ रुपये

Day 2: 33 करोड़ रुपये

2 दिनों का कुल नेट कलेक्शन: 55 करोड़ रुपये

Awarapan 2 की कहानी और स्टारकास्ट

Awarapan 2 का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे Vishesh Films ने प्रोड्यूस किया है. ये 2007 में आई फिल्म Awarapan का सीक्वल है. फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आए हैं. कहानी में उनका किरदार अपराध की दुनिया में वापस जाता है, जहां प्यार, बलिदान और अपने किए की भरपाई जैसे पहलुओं को दिखाया गया है.

फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा श्रीया सरन और शाद रंधावा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं. फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन इमरान हाशमी की एक्टिंग और पहली फिल्म से जुड़ाव को काफी पसंद किया जा रहा है.