Vaishno Devi Yatra Update: 1 नवंबर से महंगी होगी माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा, अब 5400 रुपये हुआ किराया

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Amit Upadhyay
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Mata Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं को 1 नवंबर से ज्यादा किराया देना होगा। कटरा से सांझीछत तक एक तरफ की यात्रा का किराया 2320 से बढ़कर 2700 रुपये हो जाएगा, जबकि आने-जाने का किराया 4640 रुपये से बढ़कर 5400 रुपये किया गया है।
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माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं को 1 नवंबर से ज्यादा किराया देना होगा।

Vaishno Devi Helicopter Ticket Price Hike: मां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कटरा से सांझीछत तक हेलीकॉप्टर सेवा लेने की योजना बना रहे हैं, तो 1 नवंबर से आपको इसके लिए पहले की तुलना में अधिक रकम खर्च करनी होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा के किराए में बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। ऐसे में नवंबर या उसके बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बना रहे श्रद्धालुओं को टिकट बुक करने से पहले नए किराए की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

एक तरफ की यात्रा के लिए देने होंगे 2700 रुपये

नई दरों के मुताबिक कटरा से सांझीछत तक एक तरफ की हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए अब 2700 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर कोई श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कटरा से सांझीछत जाने और वापस आने की दोनों तरफ की यात्रा बुक करता है, तो उसे 5400 रुपये देने होंगे। इसका मतलब है कि 1 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले श्रद्धालुओं के यात्रा खर्च में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है।

मौजूदा किराए से कितना महंगा हुआ सफर?

फिलहाल कटरा से सांझीछत के लिए एक तरफ की हेलीकॉप्टर यात्रा का किराया 2320 रुपये है। वहीं, दोनों तरफ यानी आने-जाने की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 4640 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। नई और पुरानी दरों में अंतर देखें तो एक तरफ के टिकट पर 380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, दोनों तरफ की यात्रा के किराए में 760 रुपये की वृद्धि की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल खास तौर पर वे श्रद्धालु करते हैं, जो कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं या पैदल चढ़ाई से बचना चाहते हैं। बुजुर्ग श्रद्धालुओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा एक सुविधाजनक विकल्प मानी जाती है।

ऑनलाइन बुकिंग में दिख रहा नया किराया

श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। 1 नवंबर से संबंधित बुकिंग नए किराए के आधार पर की जा रही है। श्रद्धालु अपनी यात्रा की तारीख और उपलब्धता के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि टिकट बुक करते समय यात्रा की तारीख, यात्रियों की संख्या और एक तरफ या दोनों तरफ की यात्रा का विकल्प ध्यान से चुनें। इसके साथ ही बुकिंग से पहले लागू किराए और अन्य नियमों की जानकारी भी देख लेना बेहतर होगा।