Bigg Boss Winners List: सीजन 1 से लेकर 19 तक किस-किस ने उठाई ट्रॉफी? देखें हैरान कर देने वाली लिस्ट!

Bigg Boss Winners List: सलमान खान के टीवी शो 'बिग बॉस' के अब तक 19 सीजन हो चुके हैं. राहुल रॉय से लेकर गौरव खन्ना तक की पूरी विनर्स लिस्ट और 6 सितंबर से शुरू हो रहे 'बिग बॉस 20' की प्रसारण टाइमिंग व डिटेल्स यहां पढ़ें.

Bigg Boss Winners List: सलमान खान का धमाकेदार रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने 20वें सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने लौट रहा है. हर नए सीजन के साथ शो का रोमांच और बढ़ जाता है. इस नए सफर के शुरू होने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सीजन 1 से लेकर सीजन 19 तक के उन विजेताओं पर, जिन्होंने अपने शानदार गेम से ट्रॉफी अपने नाम की.

बिग बॉस सीजन 1 से 19 के विनर्स की पूरी सूची

सीजन 1 (2006-07): राहुल रॉय

सीजन 2 (2008): आशुतोष कौशिक

सीजन 3 (2009): विंदू दारा सिंह

सीजन 4 (2010-11): श्वेता तिवारी

सीजन 5 (2011-12): जूही परमार

सीजन 6 (2012-13): उर्वशी ढोलकिया

सीजन 7 (2013): गौहर खान

सीजन 8 (2014-15): गौतम गुलाटी (हल्ला बोल सहित)

सीजन 9 (2015-16): प्रिंस नरूला

सीजन 10 (2016-17): मनवीर गुर्जर

सीजन 11 (2017-18): शिल्पा शिंदे

सीजन 12 (2018-19): दीपिका कक्कड़

सीजन 13 (2019-20): सिद्धार्थ शुक्ला

सीजन 14 (2020-21): रुबीना दिलैक

सीजन 15 (2021-22): तेजस्वी प्रकाश

सीजन 16 (2022-23): एमसी स्टैन

सीजन 17 (2023-24): मुनव्वर फारूकी

सीजन 18 (2024-25): करणवीर मेहरा

सीजन 19 (2025): गौरव खन्ना

कब और कहां से शुरू हो रहा है नया सीजन?

फैंस के बीच ‘बिग बॉस 20’ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यह शो 6 सितंबर से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. मेकर्स ने जब से इस सीजन के नए घर की पहली झलक पेश की है, दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है.

होस्टिंग में सलमान खान का जलवा

हालांकि बिग बॉस के शुरुआती दौर में होस्ट बदलते रहे ‘बिग बॉस 1’ को अरशद वारसी, ‘बिग बॉस 2’ को शिल्पा शेट्टी और तीसरे सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था, लेकिन इसके बाद से सलमान खान ही इस शो की पहचान बन गए. अब 20वें सीजन में भी सलमान खान अपनी दमदार होस्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

कहां और कैसे देखें शो?

दर्शक ‘बिग बॉस 20’ को JioHotstar ऐप व वेबसाइट पर रात 9:00 बजे और कलर्स टीवी (Colors TV) पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं. हालांकि आधिकारिक कंटेस्टेंट्स लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन फैंस अपने पसंदीदा सितारों को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.