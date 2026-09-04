Krishna Janmashtami Totke 2026: आज रात 12 बजे करें ये उपाय, दूर हो जाएगी जन्मों की दरिद्रता!

Janmashtami Upay 2026: जन्माष्टमी 2026 की रात निशिता मुहूर्त में लड्डू गोपाल का पंचामृत अभिषेक करें. माखन-मिश्री, तुलसी का भोग लगाएं, मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप कर मनोकामनाएं पूरी करें.

Janmashtami Upay 2026: जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए रात्रि पूजन का विशेष विधान है. आज 4 सितंबर 2026 को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्यरात्रि में कान्हा के बाल स्वरूप की पूजा-अर्चना के साथ कुछ विशेष ज्योतिषीय व धार्मिक उपाय करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. आइए जानते हैं जन्माष्टमी की रात किए जाने वाले इन सिद्ध और अचूक उपायों के बारे में:

बाल गोपाल का महाभिषेक

जन्माष्टमी की रात निशिता काल (मध्यरात्रि) में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इस शुभ समय में कान्हा की प्रतिमा का दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बने पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. बाल गोपाल का यह महाभिषेक करने से भगवान श्रीकृष्ण का अक्षय आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं.

माखन-मिश्री, तुलसी दल और चांदी का उपहार

जीवन में सुख-शांति व समृद्धि की कामना के लिए कान्हा को उनका प्रिय माखन-मिश्री का भोग लगाएं. इसके साथ ही भोग में तुलसी दल (तुलसी के पत्ते) अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना श्रीकृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते. इस दिन भगवान को चांदी का सिक्का या चांदी का मोर पंख अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है.

खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए विशेष उपाय

दंपत्ति के रिश्तों में मधुरता और प्रेम बनाए रखने के लिए जन्माष्टमी के दिन पति-पत्नी को साथ मिलकर संयुक्त पूजा-अर्चना करनी चाहिए. वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने हेतु पति-पत्नी भगवान श्रीकृष्ण को इत्र, पीले वस्त्र और पीले पुष्प अर्पित करें. इससे दांपत्य जीवन के मनमुटाव समाप्त होते हैं.

आर्थिक संपन्नता और दरिद्रता दूर करने के लिए

आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जन्माष्टमी की रात घर के मुख्य द्वार पर आटे से बना चौमुखी दीपक जलाएं. इस दीपक में घी डालें और 2 लौंग रखें. चौमुखी दीपक की चार बत्तियां प्रज्वलित करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता समाप्त होती है.

शक्तिशाली द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप

आज रात पूजा के समय ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें. इस अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली द्वादशाक्षरी मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और श्रीकृष्ण की असीम अनुकंपा बनी रहती है.