2026 Mahindra Scorpio N Facelift या Mahindra Thar Roxx, जानें कौन है ज्यादा दमदार और आपके लिए बेहतर

By
Sudhanshu Chouhan
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हाल ही में Scorpio N Facelift लॉन्च हुई है और इस SUV में अब वे सभी फीचर्स हैं जिनकी कमी पुराने मॉडल में महसूस होती थी। इस फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा ने SUV को कई शानदार फीचर्स से लैस किया है, जिससे यह अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर दे रही है।

Scorpio N Facelift Vs Mahindra Thar Roxx: हाल ही में Scorpio N Facelift लॉन्च हुई है और इस SUV में अब वे सभी फीचर्स हैं जिनकी कमी पुराने मॉडल में महसूस होती थी। इस फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा ने SUV को कई शानदार फीचर्स से लैस किया है, जिससे यह अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर दे रही है।

वहीं दूसरी ओर, Thar Roxx महिंद्रा की एक मजबूत लाइफस्टाइल SUV है जो प्रैक्टिकैलिटी और आराम दोनों देती है। Thar Roxx की सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पसंदीदा SUV में से एक बनाती है। अगर आप हाल ही में लॉन्च हुई Scorpio N Facelift और Thar Roxx के बीच कन्फ्यूज्ड हैं, तो यह तुलना आपके लिए है।

कीमत

मॉडल Scorpio N Facelift Thar Roxx
कीमत (एक्स-शोरूम) 13.69 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये 12.52 लाख रुपये से 23.52 लाख रुपये

बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

  • Scorpio N Facelift की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये है, जबकि Thar Roxx की शुरुआती कीमत 12.52 लाख रुपये है, जिससे Thar Roxx 1.17 लाख रुपये सस्ती है।
  • Scorpio N Facelift के टॉप मॉडल की कीमत ज्यादा यानी 25.49 लाख रुपये है और Thar Roxx की कीमत 23.52 लाख रुपये है, जिससे यह 1.97 लाख रुपये सस्ती है।
  • Scorpio N Facelift, Thar Roxx के मुकाबले 234 मिमी लंबी और 47 मिमी चौड़ी है, जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी ज्यादा दमदार लगती है और यह ज्यादा ध्यान खींचती है।

डाइमेंशन

पैरामीटर Scorpio N Facelift Thar Roxx अंतर
लंबाई 4662 मिमी 4428 मिमी (+234 मिमी)
चौड़ाई 1917 मिमी 1870 मिमी (+47 मिमी)
ऊंचाई 1857 मिमी 1923 मिमी (-66 मिमी)
व्हीलबेस 2750 मिमी 2850 मिमी (-100 मिमी)
  • Scorpio N Facelift के मुकाबले Thar Roxx की ऊंचाई ज्यादा है, जिससे इसे एक दमदार SUV वाला लुक मिलता है।
  • Roxx का व्हीलबेस भी बड़ा (100 मिमी ज्यादा) है, जिससे पिछली सीट पर लेगरूम, कुल मिलाकर केबिन स्पेस और हाईवे पर स्टेबिलिटी बेहतर मिलती है।

कलर ऑप्शंस

Scorpio N Facelift Thar Roxx
एवरेस्ट व्हाइट एवरेस्ट व्हाइट*
स्टील्थ ब्लैक स्टील्थ ब्लैक*
डीप फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट*
गैलेक्सी ग्रे (नया) बैटलशिप ग्रे*
ओसियानिक (नया) नेबूला ब्लू*
टैंगो रेड*
बर्न्ट सिएना*

*ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन में उपलब्ध

  • Scorpio N फेसलिफ्ट 5 कलर ऑप्शन में आती है, जबकि Thar Roxx 7 कलर ऑप्शन की बड़ी रेंज में उपलब्ध है।
  • Scorpio N फेसलिफ्ट में ओशनिक शेड और गैलेक्सी ग्रे कलर ऑप्शन नए हैं।
  • Thar Roxx के सभी वैरिएंट्स में ब्लैक रूफ दी गई है।
  • ऑफर किए गए शेड्स में से Scorpio N फेसलिफ्ट का ओशनिक शेड और Thar Roxx का नेबुला ब्लू ज्यादा बढ़िया दिखता है।

इंजन ऑप्शंस

इंजन Scorpio N Facelift Thar Roxx
इंजन 2-litre mStallion turbo-petrol 2.2-litre mHawk diesel 2-litre mStallion turbo-petrol 2.2-litre mHawk diesel
पावर (पीएस) 203 PS 175 पीएस तक 177 पीएस तक 175 पीएस तक
टॉर्क (एनएम) 380 एनएम तक 400 एनएम तक 380 एनएम तक 400 एनएम तक
ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT/6 स्पीड AT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT
ड्राइवट्रेन RWD RWD/4WD RWD RWD/4WD

*MT- मैनुअल ट्रांसमिशन, AT- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

RWD- रियर व्हील ड्राइव, FWD- फ्रंट व्हील ड्राइव, 4WD- फोर व्हील ड्राइव, AWD- ऑल व्हील ड्राइव

  • Scorpio N फेसलिफ्ट और Thar Roxx, दोनों में एक जैसे इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन।
  • Scorpio N Facelift का टर्बो-पेट्रोल इंजन 203 PS की पावर देता है, जो इसे Thar Roxx के टर्बो-पेट्रोल इंजन से ज़्यादा पावरफुल बनाता है, लेकिन टॉर्क के आंकड़े एक जैसे हैं।
  • दोनों SUV के डीजल इंजन का पावर आउटपुट भी एक जैसा है।
  • Scorpio N Facelift और Thar Roxx, दोनों में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

फीचर्स

  • दोनों SUV में कई शानदार फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटोमैटिक LED हेडलैम्प, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और आगे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा।
  • Scorpio N Facelift में बेहतर साउंड वाला 12-स्पीकर Sony साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि Thar Roxx में 9-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम दिया गया है।
  • Thar Roxx एक लाइफस्टाइल SUV है, इसलिए इसमें Scorpio N Facelift के आरामदायक 18-इंच सेटअप के मुकाबले बड़े 19-इंच के पहिए मिलते हैं।
  • सेफ्टी के मामले में भी, दोनों SUV अच्छी तरह से लैस हैं। इनमें लेवल 2 ADAS, 6 एयरबैग, Thar Roxx के लिए 360-डिग्री कैमरा और Scorpio N Facelift के लिए 540-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
  • Thar Roxx ने Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जिससे यह भारत की सबसे सुरक्षित लाइफस्टाइल SUV में से एक बन गई है।
  • मौजूदा Scorpio N ने Global NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।