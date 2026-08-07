Punjab News: मोहाली के स्कूलों और चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र में बम ब्लास्ट की धमकी, ईमेल से मच गया हड़कंप

Punjab on Alert as Bomb Threat: मोहाली के कुछ स्कूलों और चंडीगढ़ में चल रहे पंजाब विधानसभा सत्र को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल भेजा गया। शुक्रवार को भेजे गए इस ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। स्कूलों को धमकी मिलने से अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है।

Bomb Threat Email in Punjab: पंजाब में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मोहाली के कुछ स्कूलों और चंडीगढ़ में चल रहे पंजाब विधानसभा सत्र को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल मिला। धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। स्कूलों और विधानसभा परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार धमकी भरा ईमेल शुक्रवार सुबह करीब 10:55 बजे मिला। इस ईमेल में मोहाली के कुछ स्कूलों और चंडीगढ़ में चल रहे पंजाब विधानसभा सत्र को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी।

15 अगस्त से पहले अलर्ट पर है पुलिस

स्वतंत्रता दिवस नजदीक होने के कारण पुलिस और प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। शहर के कई इलाकों में नाकाबंदी की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा जांच और तेज कर दी गई है। पुलिस सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। स्कूलों को धमकी मिलने की खबर के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। कई अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा करती हैं। कुछ अभिभावकों ने कहा कि जब भी स्कूलों को धमकी मिलने की खबर आती है या स्कूल प्रबंधन की ओर से फोन आता है, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।

पैरेंट्स ने की सख्त कार्रवाई की मांग

अभिभावकों ने पुलिस और सरकार से मांग की है कि धमकी भरे ईमेल भेजने वालों की जल्द पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि बार-बार स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को धमकी मिलने से लोगों में डर का माहौल बनता है। ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ईमेल की जांच में जुटी हुई हैं। साइबर टीम ई-मेल के स्रोत और उसे भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है। यह धमकी वास्तविक है या किसी ने अफवाह फैलाने के उद्देश्य से ईमेल भेजा है, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। तब तक लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।