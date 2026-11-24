Punjab News: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी (आप) की भगवंत मान सरकार पर मंगलवार को निशाना साधा। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में भगवंत मान के ‘गुरु’ अरविंद केजरीवाल को हराया है, फिर पंजाब में ‘चेले’ मान की क्या बिसात है।

‘गुरु को हराया अब चेले की बारी’

मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आप के ‘गुरु’ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराया है, ऐसे में अब ‘चेले’ यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की क्या बिसात है।

‘पंजाब में जरूरी था गठबंधन’

विज ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर बीजेपी और शिअद का साथ आना पंजाब के जन-जन की आवाज थी। उनके मुताबिक, प्रदेश को आप के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए यह गठबंधन बेहद जरूरी था और यह गठबंधन पंजाब में शत-प्रतिशत सरकार बनाएगा।

‘अब पंजाब में जीत की बारी’

साल 2027 में पंजाब की सत्ता को लेकर विज ने दावा किया कि यह जीत का क्रम हरियाणा से शुरू हुआ था और आगे बढ़ते हुए अब पंजाब तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा, फिर दिल्ली, बिहार, बंगाल और असम में जीत दर्ज करने के बाद अब बारी पंजाब की है, जबकि देश में आम आदमी पार्टी का सब कुछ खत्म हो चुका है।