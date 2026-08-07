Ranchi Protest News: रांची में प्रोटेस्ट के दौरान कई छात्र बेहोश, लेफ्ट नेता नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, जानिए अपडेट्स

Ranchi Student Protest News: झारखंड के रांची में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान शुक्रवार को एक और छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं, आंदोलन स्थल पर पहुंचीं AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी।

Ranchi Student Protest Latest News: झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में धांधली को लेकर बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा है। हजारों की तादाद में छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से छात्रों की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी रांची में छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है और उसके सदस्य रांची जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आंदोलन में पहुंचीं AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की घटना सामने आई है। इस घटनाक्रम के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। छात्र राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों के इस प्रदर्शन में शामिल होने से नाराज हो गए।

प्रदर्शन के दौरान एक और छात्र हुआ बेहोश

शुक्रवार को छात्र आंदोलन के दौरान ब्रजकिशोर नाम के एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद अन्य छात्रों और पुलिसकर्मियों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले भी प्रदर्शन के दौरान राहुल नाम का एक छात्र बेहोश हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लगातार छात्रों की तबीयत बिगड़ने की घटनाओं ने आंदोलन में शामिल युवाओं की चिंता बढ़ा दी है।

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही

छात्र आंदोलन के बीच एक और बड़ी घटना उस समय हुई जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचीं। इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उन पर स्याही फेंक दी। घटना के बाद कुछ देर के लिए प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया और बवाल होने से रोक दिया।

लेफ्ट नेताओं की एंट्री के बाद बढ़ा विरोध

जानकारी के अनुसार, अब तक JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर चल रहा आंदोलन किसी राजनीतिक दल से दूरी बनाए हुए था। प्रदर्शन में लेफ्ट छात्र संगठन की नेता की मौजूदगी के बाद कुछ छात्रों ने इसका विरोध जताया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नेहा बोरा के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते ही कुछ प्रदर्शनकारी नाराज हो गए। इसी दौरान विरोध के बीच उन पर स्याही फेंक दी गई। इस घटना के बाद आंदोलन का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।

JPSC-JSSC आंदोलन पर बढ़ी सियासी चर्चा

नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना के बाद JPSC-JSSC आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आंदोलन अब केवल भर्ती परीक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस घटनाक्रम के बाद इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। वहीं प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।