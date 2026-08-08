Laddu Gopal: सावन में कैसे की जाती है लड्डू गोपाल की सेवा?

सावन माह में लड्डू गोपाल की सेवा के विशेष नियम हैं। मानसून की नमी को देखते हुए उन्हें प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराएं और चंदन/इत्र मिलाएं। हरे व हल्के सूती वस्त्र पहनाएं।

जानें किन बातों का रखा जाता है ध्यान

Laddu Gopal, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप को भक्त घर में अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। कई घरों में लड्डू गोपाल का पालन बिल्कुल बालक मानकर किया जाता है। जैसे हम मौसम में आए परिवर्तन को देखते हुए अपना रहन सहन, खान-पास और पहनावा बदलते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा के नियम भी मौसम और ऋतुओं के हिसाब से बदल जाते हैं।

लड्डू गोपाल की सेवा के बताए गए हैं विशेष नियम

ये सावन माह 28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा तक रहेगा। सावन विशेष रूप से शिव जी की भक्ति का महीना है। इस माह में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा के भी विशेष नियम बताए गए हैं। सावन का महीना बरसात का होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन के महीने लड्डू गोपाल की सेवा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है?

सावन में लड्डू गोपाल की पूजा

सावन के महीने में लड्डू गोपाल को प्रतिदिन सुबह स्नान कराकर उनकी पूजा करें। उनको गंगाजल, कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर (पंचामृत) से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है।

सावन के मौसम में नमी हो जाती है, इसलिए लड्डू गोपाल के स्नान के जल में थोड़ा चंदन या गुलाब का इत्र मिला लें। सावन में लड्डू गोपाल को हरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इस समय उनको सूती और हल्के वस्त्र ही पहनाएं।

लड्डू गोपाल का भोग

लड्डू गोपाल का पूजन करते समय भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। सावन के सोमवार या एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें। सावन के मौसम में लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री, ताजे दूध की मिठाई और मालपुओं के साथ-साथ आम और जामुन का भोग लगाएं। भोग लगाने के तुरंत बाद उसे वहां से हटाकर प्रसाद रूप में बांट दें।

रखें इन बातों का ध्यान

सावन में नमी के कारण गंदगी जल्दी हो जाती है। इस माह में ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के सिहांसन, वस्त्रों और बर्तनों की नियमित रूप से सफाई होती रहे। रात के समय लड्डू गोपाल को उनके वस्त्र बदलकर, लोरी गाकर या शांत मन से सुलाएं। उनके कमरे में ज्यादा शोर न मचाएं। जहां वो सो रहे हों, वहां का माहौल शांत रखें।

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