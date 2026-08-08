Kanwar Yatra 2026: कैसे भरना चाहिए गंगाजल? जाने लें कांवड़ यात्रा के सभी नियम

सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ सड़कों पर बम-बम भोले के जयकारे गूंजने लगे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल सफर नहीं, बल्कि यह कड़े नियमों और श्रद्धा की भी परीक्षा है।

भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं पूरी

Kanwar Yatra 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन का महीना शुरू होते ही भगवान शिव के भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री और दूसरे पवित्र गंगा घाटों से गंगाजल लेकर अपने-अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। साल 2026 में कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक के साथ इसका समापन होगा।

मान्यता है कि कांवड़िए पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यही वजह है कि कांवड़ उठाने से पहले कई छोटी-बड़ी बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। खासकर गंगाजल भरने से लेकर कांवड़ को रखने और यात्रा के दौरान उसकी पवित्रता बनाए रखने तक के कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं।

सबसे पहले गंगाजल भरने का सही तरीका जानें

कांवड़ यात्रा की शुरूआत गंगाजल भरने से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कांवड़िए को गंगा स्नान करने के बाद ही साफ और पवित्र पात्र में गंगाजल भरा जाता है। गंगाजल भरते समय मन में भगवान शिव और मां गंगा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गंगाजल को साफ बोतल, कलश या कांवड़ के साथ लगे पात्र में भरकर अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान जल गिरे नहीं और उसमें कोई अशुद्धि न मिले। कई कांवड़िए गंगाजल भरने से पहले गंगा घाट पर पूजा भी करते हैं।

गंगाजल भरने के बाद कांवड़ को जमीन पर न रखें

कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान कांवड़ की पवित्रता का रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस कांवड़ में गंगाजल भरा हुआ है, उसे सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से कांवड़िए रास्ते में आराम करने के लिए कांवड़ स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। जहां कांवड़ रखने की व्यवस्था न हो, वहां कांवड़ को किसी साफ और ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। इसे जमीन पर रखने से बचने की परंपरा है। माना जाता है कि गंगाजल को भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लेकर जाया जा रहा है, इसलिए उसकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी है।

कांवड़ को अकेला छोड़ने से भी बचें

कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को बिना देखरेख के छोड़ना भी उचित नहीं माना जाता। अगर किसी कारण से कांवड़िए को कहीं जाना पड़े तो कांवड़ को किसी दूसरे कांवड़िए या साथी की देखरेख में रखा जाता है।

कांवड़ यात्रा में सात्विक भोजन का महत्व

कांवड़ यात्रा के दौरान खान-पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कांवड़िए आमतौर पर सात्विक भोजन करते हैं। इस दौरान मांसाहार, शराब और नशीली चीजों से पूरी तरह दूरी बनाए रखने की परंपरा है।

कांवड़ यात्रा में संयम का पालन

कांवड़ यात्रा को तप और साधना से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करना, गाली-गलौज से बचना और शांत मन से आगे बढ़ना भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है।

कांवड़ को सिर के ऊपर से पार न करें

कांवड़ को भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति कांवड़ के ऊपर से न गुजरे और न ही कांवड़ को किसी के पैरों के पास रखा जाए।सइसी तरह कांवड़ को उठाते और रखते समय भी सावधानी बरतने की परंपरा है। यात्रा के दौरान कांवड़ को सम्मान के साथ संभालना चाहिए।

आराम करते समय कांवड़ कहां रखें?

लंबी यात्रा में कांवड़ियों को बीच-बीच में आराम करना पड़ता है। ऐसे समय में कांवड़ को जमीन पर रखने के बजाय कांवड़ स्टैंड पर रखा जाता है।कांवड़ को रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह गंदी जगह या शौचालय आदि के आसपास न हो। कांवड़ को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि गंगाजल की पवित्रता बनी रहे।

सावन शिवरात्रि पर होगा जलाभिषेक

कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सावन शिवरात्रि का दिन होता है। कांवड़िए अपने संकल्प के अनुसार जिस शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गंगाजल लेकर जाते हैं, वहां सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने के बाद भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है।

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