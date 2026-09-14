Ganesh Chaturthi 2026: आज के दिन इन 4 गणेश मंदिरों के जरूर करें दर्शन, देखें लिस्ट

Ganesh Chaturthi 2026 Famous Temples To Visit: गणेश चतुर्थी 2026 पर देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन करें. कनिपकम लेकर बल्लालेश्वर तक इन मंदिरों को करें वीजिट.

Ganesh Chaturthi 2026 Famous Temples To Visit: गणेश चतुर्थी 2026 की शुरुआत सोमवार, 14 सितंबर 2026 से हो रही है. भगवान गणेश को समर्पित यह उत्सव देशभर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है. सितंबर का यह समय उन श्रद्धालुओं के लिए खास है, जो गणेश उत्सव के दौरान देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं. महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों से लेकर दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों तक, इन स्थानों पर आस्था के साथ इतिहास और अनूठी परंपराओं का भी अनुभव मिलता है.

कनिपकम विनायक मंदिर, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थित कनिपकम विनायक मंदिर भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह प्रतिमा आकार में लगातार बढ़ रही है. मंदिर की कथा के मुताबिक, गणेश की प्रतिमा उस कुएं से प्रकट हुई थी, जो आपसी विवाद में उलझे तीन भाइयों के लिए पानी का स्रोत था. गणेश चतुर्थी के दौरान यहां विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिलता है.

बल्लालेश्वर मंदिर, पाली

महाराष्ट्र के पाली में स्थित बल्लालेश्वर मंदिर अष्टविनायक के प्रमुख मंदिरों में शामिल है. इसकी कथा बल्लाल नामक बाल भक्त से जुड़ी है, जिसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया. खास बात यह है कि अष्टविनायक मंदिरों में यही एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश अपने भक्त के नाम से ‘बल्लालेश्वर’ कहलाते हैं.

करपगा विनायगर मंदिर, पिल्लैयारपट्टी

तमिलनाडु के पिल्लैयारपट्टी में स्थित करपगा विनायगर मंदिर प्राचीन शैल-कट वास्तुकला का शानदार उदाहरण है. इसे तमिलनाडु के सबसे पुराने रॉक-कट मंदिरों में गिना जाता है और इसकी प्राचीनता 1,600 वर्ष से अधिक बताई जाती है. यहां भगवान गणेश की प्रतिमा अपनी अनोखी बैठी हुई मुद्रा और एक ही पत्थर से निर्मित होने के कारण विशेष आकर्षण रखती है.

सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई

मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर गणेश चतुर्थी के दौरान श्रद्धालुओं के प्रमुख आकर्षणों में रहता है. यहां स्थापित गणेश प्रतिमा को भक्त स्वयंभू मानते हैं और इसे मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले गणपति के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है.