Punjab Accident News: पंजाब के मानसा में बड़ा हादसा, स्कूल वैन PRTC बस से टकराई, कई बच्चे घायल

Punjab School Van Accident: पंजाब के मानसा जिले में बरेटा के पास सोमवार सुबह स्कूल वैन और पीआरटीसी बस की टक्कर हो गई। डायलपुरा गांव के पास हुए हादसे में वैन चालक और कुछ छात्र घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक छात्रों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि वैन चालक को ज्यादा चोट लगी है।

Mansa School Van Accident: पंजाब के मानसा जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बरेटा के पास बुढलाडा-जाखल मार्ग पर एक स्कूल वैन की PRTC बस से टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल वैन चालक और कुछ छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे डायलपुरा गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक PRTC बस जाखल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक मोटरसाइकिल बस के सामने आ गई। मोटरसाइकिल को बचाने के लिए बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूल वैन बस से जा भिड़ी।

टक्कर के बाद घायल हुए छात्र

हादसे के वक्त स्कूल वैन में कई छात्र सवार थे। ये सभी छात्र बरेटा की ओर जा रहे थे। बस से टक्कर के बाद वैन में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक छात्रों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं वैन चालक को कई चोटें लगी हैं और उसका इलाज कराया जा रहा है।

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही बरेटा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी गणेश्वर शर्मा के मुताबिक हादसे में स्कूल वैन चालक घायल हुआ है, जबकि वैन में सवार छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना किस तरह हुई और इसमें किसी वाहन चालक की लापरवाही की भूमिका थी या नहीं।

स्कूल वैन की हालत पर उठे सवाल

हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त स्कूल वैन की फिटनेस और दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैन की हालत ठीक नहीं थी और उसके पास कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह साफ होगा कि वैन निर्धारित नियमों के तहत स्कूल छात्रों को ले जाने के लिए अधिकृत थी या नहीं।