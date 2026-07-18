Shaniwar Niyam: शनिवार को न करें ये काम, वर्ना शनि के प्रकोप का होंगे शिकार

शनिवार का दिन जहां न्याय के देवता शनिदेव की पूजा-अर्चना के लिए जाना जाता है, वहीं इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने की भी परंपरा रही है।

नियमों का पालन करने से शनि के अशुभ प्रभाव जैसे साढ़ेसाती और ढैय्या से मिलती है राहत

(आज समाज), नई दिल्ली: शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित किया गया है। इस दिन शनि देव की विशेष पूजा-अर्चना और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शनिवार को शनि देव की पूजा करने, व्रत रखने और तेल चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। शनि के अशुभ प्रभावों जैसे साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत मिलती है। साथ ही कुंडली में शनि देव मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।

एक तरफ जहां शनिवार का दिन स्नान-दान, पूजा-पाठ जैसे शुभ कामों से बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं ज्योतिषविद इस दिन कुछ कामों को न करने की सलाह देते हैं। मान्यता है कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं, जिनको करने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति को उनका प्रकोप झेलना पड़ता है, तो आइए जानते हैं कि बाल, नाखून काटने से लेकर यात्रा तक शनिवार को किन कामों से बचना चाहिए।

शनिवार को न करें ये काम

बाल-दाढ़ी या नाखून काटना: शनिवार के दिन बाल-दाढ़ी या नाखून नहीं काटें या कटवाएं। मान्यता है कि शनिवार के दिन इन कामों को करने से नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इन कामों से शनि दोष भी लग सकता है।

शनिवार के दिन बाल-दाढ़ी या नाखून नहीं काटें या कटवाएं। मान्यता है कि शनिवार के दिन इन कामों को करने से नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इन कामों से शनि दोष भी लग सकता है। लोहे की खरीदारी: लोहे का संबंध शनि से बताया जाता है। साथ इस दिन लोहा न खरीदने की सलाह दी जाती है। ऐसे में शनिवार के दिन लोहा या इससे संबंधित कोई भी वस्तु न खरीदें। ऐसा करने से घर पर कलह-क्लेश होते हैं और पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है।

लोहे का संबंध शनि से बताया जाता है। साथ इस दिन लोहा न खरीदने की सलाह दी जाती है। ऐसे में शनिवार के दिन लोहा या इससे संबंधित कोई भी वस्तु न खरीदें। ऐसा करने से घर पर कलह-क्लेश होते हैं और पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। नमक की खरीदारी: शनिवार के दिन नमक भी नहीं खरीदें। कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है।

शनिवार के दिन नमक भी नहीं खरीदें। कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। मांसाहार और शराब का सेवन: शनिवार के दिन मांसाहार भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। शनिवार को मांसाहार खाना बहुत अशुभ माना गया है। इस दिन मांसाहार खाने या पकाने वालों को शनि देव दंडित करते हैं। इस दि शराब भी न पीएं।

शनिवार के दिन मांसाहार भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। शनिवार को मांसाहार खाना बहुत अशुभ माना गया है। इस दिन मांसाहार खाने या पकाने वालों को शनि देव दंडित करते हैं। इस दि शराब भी न पीएं। पूर्व दिशा और उत्तर-पूर्व में यात्रा: शनिवार के दिन पूर्व दिशा और उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में यात्रा करने से बचें। क्योंकि शनिवार को इन दोनों दिशाओं में दिशाशूल होता है।

शनिवार को करें ये 5 शुभ काम

शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

इस दिन काले तिल, काली उड़द या सरसों के तेल का दान करना शुभ माना जाता है।

शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए शनिवार का व्रत रखा जा सकता है।

हनुमान जी की आराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शनिवार के दिन पूजा के दौरान शनिदेव को काले तिल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शनि ग्रह की अशुभता कम होती है।

ये भी पढ़ें: 25 तारीख से पलटेगी इन 3 राशियों की किस्मत