Shweta Tiwari Fitness Secret: 45 की उम्र में भी कहर ढाती हैं Shweta Tiwari, बेटी संग लगती हैं बहन! जानें फिटनेस का असली राज

Shweta Tiwari Fitness Secret: टेलीविज़न स्टार श्वेता तिवारी को न सिर्फ़ उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए बल्कि उनकी शानदार फिटनेस और यंग लुक के लिए भी लंबे समय से पसंद किया जाता रहा है। 45 साल की उम्र में और दो बच्चों की माँ होने के बावजूद एक्ट्रेस अपनी टोन्ड फिज़ीक ग्लोइंग स्किन और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी से लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं।

जब भी श्वेता को उनकी बड़ी हो चुकी बेटी के साथ देखा जाता है, तो फ़ैन्स अक्सर हैरान रह जाते हैं कि वह कितनी यंग दिखती हैं। लेकिन उनकी उम्र को मात देने वाली लुक के पीछे एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है जो रेगुलर वर्कआउट ध्यान से खाने और रेगुलर रहने पर बनी है।

45 साल की उम्र में श्वेता तिवारी को क्या फिट रखता है?

श्वेता अक्सर अपने YouTube व्लॉग्स के ज़रिए फ़ैन्स को अपनी पर्सनल लाइफ़ की झलक दिखाती हैं। अपने एक वीडियो में, उन्होंने बताया कि जिम जाना उनके फिटनेस रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा है।एक्ट्रेस अपने वर्कआउट को सीरियसली लेती हैं और अपने शेड्यूल के हेक्टिक होने पर भी एक्सरसाइज़ करने के लिए कमिटेड रहती हैं। कहा जाता है कि उनके रूटीन में स्ट्रेंथ, स्टैमिना और ओवरऑल फिटनेस बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए चैलेंजिंग वर्कआउट सेशन शामिल हैं।

फिटनेस के लिए शॉर्टकट नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करनी होती है

श्वेता के इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है लगातार कोशिश करना। जल्दी-जल्दी कुछ करने के बजाय, वह एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करती हैं और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल का रेगुलर हिस्सा बनाती हैं।

एक्टिव रहने की उनकी लगन ने उन्हें इतने सालों तक फिट रहने में मदद की है। हालांकि, दर्द या चोट लगने पर फिटनेस रूटीन को हमेशा एडजस्ट करना चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी चाहिए।

हेल्दी डाइट का भी अहम रोल है

एक्सरसाइज श्वेता की लाइफस्टाइल का सिर्फ़ एक हिस्सा है। एक्ट्रेस बैलेंस्ड खाने की आदतें बनाए रखने और पौष्टिक खाना और ड्रिंक्स चुनने पर भी ध्यान देती हैं। कहा जाता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल शेड्यूल में डिमांड होने के बावजूद, वह अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन दोनों में लगातार बने रहने की कोशिश करती हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन्ड आदतों का यह कॉम्बिनेशन फिट रहने के उनके तरीके का सेंटर लगता है।

उनके जवां दिखने के पीछे एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल

जवान दिखने के पीछे शायद कोई एक “सीक्रेट” न हो, लेकिन श्वेता की लाइफस्टाइल रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और लगातार कोशिश करने की अहमियत को दिखाती है।

जेनेटिक्स, स्किनकेयर, नींद और दूसरे पर्सनल फैक्टर भी इस बात पर असर डाल सकते हैं कि कोई उम्र बढ़ने के साथ कैसा दिखेगा।

नेगेटिविटी और ऑनलाइन बुराई से दूर, श्वेता फिटनेस, ब्यूटी, फैमिली और लाइफस्टाइल कंटेंट के ज़रिए अपने ऑडियंस से जुड़ी रहती हैं साथ ही एक्टिव और हेल्दी रहने के अपने कमिटमेंट से कई फैंस को इंस्पायर करती हैं।