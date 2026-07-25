Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से शनिदेव चलेंगे टेढ़ी चाल, जानिए किस राशि पर क्या पड़ेगा असर

सभी बारह राशियों पर अलग-अलग रूप से दिखाई देगा असर

Shani Vakri 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म, अनुशासन और न्याय का देवता माना गया है। जब शनिदेव वक्री होते हैं, तो यह समय तेजी से भागने के बजाय हर काम को आराम से परखने और पुरानी कमियों को सुधारने का होता है। यह समय किसी से डरने का नहीं, बल्कि अपनी नींव को मजबूत करने का है। आइए बहुत ही सरल शब्दों में जानते हैं कि यह समय हर राशि के जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है।

मेष राशि: शनिदेव आपके बारहवें घर (खर्च और एकांत का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर खास ध्यान देने और भविष्य की प्लानिंग करने की जरूरत है। बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने से बचें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। यह समय खुद को समझने और मन को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा है। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं ताकि आपको मानसिक शांति मिल सके और आने वाले समय के लिए आप पूरी तरह तैयार रहें।

शनिदेव आपके बारहवें घर (खर्च और एकांत का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर खास ध्यान देने और भविष्य की प्लानिंग करने की जरूरत है। बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने से बचें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। यह समय खुद को समझने और मन को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा है। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं ताकि आपको मानसिक शांति मिल सके और आने वाले समय के लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। उपाय: शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और शांत मन से अपने काम करें।

शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और शांत मन से अपने काम करें। वृषभ राशि: शनिदेव आपके ग्यारहवें घर (लाभ और आय का क्षेत्र) में वक्री हो रहे हैं। इससे आपकी आमदनी में धीरे-धीरे और लगातार सुधार देखने को मिलेगा। पैसों का आना अचानक तेज होने के बजाय स्थिर रहेगा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। अनुभवी लोगों का साथ मिलने से आपके जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे। अपनों के साथ मिलकर चलने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके सभी रुके हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे।

शनिदेव आपके ग्यारहवें घर (लाभ और आय का क्षेत्र) में वक्री हो रहे हैं। इससे आपकी आमदनी में धीरे-धीरे और लगातार सुधार देखने को मिलेगा। पैसों का आना अचानक तेज होने के बजाय स्थिर रहेगा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। अनुभवी लोगों का साथ मिलने से आपके जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे। अपनों के साथ मिलकर चलने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके सभी रुके हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। उपाय: घर के बड़ों का सम्मान करें और अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं।

घर के बड़ों का सम्मान करें और अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। मिथुन राशि: शनिदेव आपके दसवें घर (कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी मेहनत के दम पर आपके करियर में मजबूती आएगी। भले ही काम की रफ्तार थोड़ी धीमी लगे, लेकिन आपकी लगन को देखकर आपके सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे। आपके जो काम काफी समय से लटके हुए थे, वे अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखें ताकि आपको कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सके और आप अपने सभी लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकें।

शनिदेव आपके दसवें घर (कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी मेहनत के दम पर आपके करियर में मजबूती आएगी। भले ही काम की रफ्तार थोड़ी धीमी लगे, लेकिन आपकी लगन को देखकर आपके सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे। आपके जो काम काफी समय से लटके हुए थे, वे अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखें ताकि आपको कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सके और आप अपने सभी लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकें। उपाय: हमेशा अनुशासन में रहें और कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या विवाद से दूर रहें।

हमेशा अनुशासन में रहें और कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या विवाद से दूर रहें। कर्क राशि: शनिदेव आपके नौवें घर (भाग्य और धर्म का क्षेत्र) में सक्रिय हैं। यह समय आपके ज्ञान और कौशल को और बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रेरणादायक है। पढ़ाई-लिखाई, कानूनी मामलों और लंबी यात्राओं से जुड़े कामों में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है। आपकी सच्ची मेहनत आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगी। अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और बिना डरे आगे बढ़ें ताकि आपको सही रास्ता मिल सके और आपके सभी प्रयास सफल साबित हों।

शनिदेव आपके नौवें घर (भाग्य और धर्म का क्षेत्र) में सक्रिय हैं। यह समय आपके ज्ञान और कौशल को और बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रेरणादायक है। पढ़ाई-लिखाई, कानूनी मामलों और लंबी यात्राओं से जुड़े कामों में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है। आपकी सच्ची मेहनत आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगी। अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और बिना डरे आगे बढ़ें ताकि आपको सही रास्ता मिल सके और आपके सभी प्रयास सफल साबित हों। उपाय: अपने शिक्षकों और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका हमेशा आदर करें।

अपने शिक्षकों और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका हमेशा आदर करें। सिंह राशि: शनिदेव आपके आठवें घर (आयु और शोध का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहना चाहिए। किसी भी कागजात पर दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। अपने पैसों के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें ताकि आप हर नुकसान से सुरक्षित रह सकें और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें।

शनिदेव आपके आठवें घर (आयु और शोध का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहना चाहिए। किसी भी कागजात पर दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। अपने पैसों के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें ताकि आप हर नुकसान से सुरक्षित रह सकें और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें। उपाय: धन के निवेश में पूरी सतर्कता बरतें और बिना सोचे-समझकर कोई बड़ा कदम न उठाएं।

धन के निवेश में पूरी सतर्कता बरतें और बिना सोचे-समझकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। कन्या राशि: शनिदेव आपके सातवें घर (साझेदारी और रिश्तों का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। यह समय आपसे कहता है कि आप अपनी सीधी और सच्ची बातचीत से अपने रिश्तों और साझीदारियों को और मजबूत बनाएं। आपका धैर्य पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने में पूरी मदद करेगा। अपने पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रखें ताकि जीवन में प्यार और भरोसा हमेशा बना रहे। आपसी समझ को बढ़ाएं और हर रिश्ते को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं ताकि घर-परिवार में हमेशा शांति और खुशहाली का माहौल रहे।

शनिदेव आपके सातवें घर (साझेदारी और रिश्तों का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। यह समय आपसे कहता है कि आप अपनी सीधी और सच्ची बातचीत से अपने रिश्तों और साझीदारियों को और मजबूत बनाएं। आपका धैर्य पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने में पूरी मदद करेगा। अपने पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रखें ताकि जीवन में प्यार और भरोसा हमेशा बना रहे। आपसी समझ को बढ़ाएं और हर रिश्ते को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं ताकि घर-परिवार में हमेशा शांति और खुशहाली का माहौल रहे। उपाय: व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में पूरी पारदर्शिता और सच्चाई हमेशा बनाए रखें।

व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में पूरी पारदर्शिता और सच्चाई हमेशा बनाए रखें। तुला राशि: शनिदेव आपके छठे घर (शत्रु और सेवा का क्षेत्र) में सक्रिय हैं। जीवन की मुश्किलों से पार पाने के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप हर तरह की प्रतियोगिता में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर पाएंगे। इससे समाज और आॅफिस में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अपनी मेहनत और लगन से आप हर रुकावट को पार कर लेंगे और अपने सभी विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे ताकि आपको जीवन में पक्की सफलता मिल सके।

शनिदेव आपके छठे घर (शत्रु और सेवा का क्षेत्र) में सक्रिय हैं। जीवन की मुश्किलों से पार पाने के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप हर तरह की प्रतियोगिता में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर पाएंगे। इससे समाज और आॅफिस में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अपनी मेहनत और लगन से आप हर रुकावट को पार कर लेंगे और अपने सभी विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे ताकि आपको जीवन में पक्की सफलता मिल सके। उपाय: अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को पूरी तरह से अनुशासित और व्यवस्थित रखें।

अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को पूरी तरह से अनुशासित और व्यवस्थित रखें। वृश्चिक राशि: शनिदेव आपके पांचवें घर (बुद्धि और संतान का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। यह समय विद्यार्थियों और कला से जुड़े लोगों के लिए अपने हुनर को निखारने का है। जल्दी सफलता पाने के बजाय, लगातार सीखने और समझदारी से योजना बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपकी यह आदत आपको भविष्य में बहुत आगे ले जाएगी। अपनी पढ़ाई और कलात्मक कामों में पूरा मन लगाएं ताकि आप अपनी मेहनत के दम पर अपने सभी सपने सच कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें।

शनिदेव आपके पांचवें घर (बुद्धि और संतान का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। यह समय विद्यार्थियों और कला से जुड़े लोगों के लिए अपने हुनर को निखारने का है। जल्दी सफलता पाने के बजाय, लगातार सीखने और समझदारी से योजना बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपकी यह आदत आपको भविष्य में बहुत आगे ले जाएगी। अपनी पढ़ाई और कलात्मक कामों में पूरा मन लगाएं ताकि आप अपनी मेहनत के दम पर अपने सभी सपने सच कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। उपाय: किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें।

किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। धनु राशि: आपके चौथे घर (सुख और संपत्ति का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। इस दौरान आपका पूरा ध्यान घर, परिवार और जमीन-जायदाद से जुड़ी बातों पर रहेगा। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी आपको हर स्थिति में संभाल कर रखेगी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर चलने से माहौल सुधरेगा। घर में शांति और प्यार का माहौल रखें ताकि सबका पूरा साथ मिल सके और आप हर घरेलू चुनौती का आसानी से डटकर सामना कर सकें।

आपके चौथे घर (सुख और संपत्ति का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। इस दौरान आपका पूरा ध्यान घर, परिवार और जमीन-जायदाद से जुड़ी बातों पर रहेगा। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी आपको हर स्थिति में संभाल कर रखेगी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर चलने से माहौल सुधरेगा। घर में शांति और प्यार का माहौल रखें ताकि सबका पूरा साथ मिल सके और आप हर घरेलू चुनौती का आसानी से डटकर सामना कर सकें। उपाय: अपने माता-पिता का सम्मान करें और घर में हमेशा आपसी मेल-जोल बढ़ाएं।

अपने माता-पिता का सम्मान करें और घर में हमेशा आपसी मेल-जोल बढ़ाएं। मकर राशि: शनिदेव आपके तीसरे घर (पराक्रम और संवाद का क्षेत्र) में वक्री हो रहे हैं। इससे आपकी हिम्मत और बात करने के तरीके में बहुत सुधार आएगा। व्यापार, लेखन और नेटवर्किंग के कामों में आपकी लगातार मेहनत आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें और बिना रुके लगातार अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहें ताकि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल और मनचाही सफलता मिल सके।

शनिदेव आपके तीसरे घर (पराक्रम और संवाद का क्षेत्र) में वक्री हो रहे हैं। इससे आपकी हिम्मत और बात करने के तरीके में बहुत सुधार आएगा। व्यापार, लेखन और नेटवर्किंग के कामों में आपकी लगातार मेहनत आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें और बिना रुके लगातार अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहें ताकि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल और मनचाही सफलता मिल सके। उपाय: अपने लक्ष्यों की तरफ पूरे धैर्य और लगन के साथ लगातार बढ़ते रहें।

अपने लक्ष्यों की तरफ पूरे धैर्य और लगन के साथ लगातार बढ़ते रहें। कुंभ राशि: शनिदेव आपके दूसरे घर (धन और वाणी का क्षेत्र) में प्रभाव डाल रहे हैं। यह समय पैसों के मामले में पूरी तरह समझदारी और अनुशासन दिखाने का है। आपकी आमदनी वैसी ही बनी रहेगी। फालतू खर्चों पर रोक लगाने और बचत करने से आपकी तिजोरी और आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी। अपनी बोली में मिठास रखें ताकि आपके अपने लोग आपसे खुश रहें और समाज में आपका मान-सम्मान हमेशा बना रहे और लोग आपकी बातों का पूरा आदर करें।

शनिदेव आपके दूसरे घर (धन और वाणी का क्षेत्र) में प्रभाव डाल रहे हैं। यह समय पैसों के मामले में पूरी तरह समझदारी और अनुशासन दिखाने का है। आपकी आमदनी वैसी ही बनी रहेगी। फालतू खर्चों पर रोक लगाने और बचत करने से आपकी तिजोरी और आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी। अपनी बोली में मिठास रखें ताकि आपके अपने लोग आपसे खुश रहें और समाज में आपका मान-सम्मान हमेशा बना रहे और लोग आपकी बातों का पूरा आदर करें। उपाय: हमेशा सोच-समझकर बोलें और फालतू के खर्चों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें।

हमेशा सोच-समझकर बोलें और फालतू के खर्चों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। मीन राशि: शनिदेव आपके अपने यानी पहले घर (स्वयं और व्यक्तित्व का क्षेत्र) में वक्री होने जा रहे हैं। यह आपके जीवन में खुद को बेहतर बनाने और अपने कामों को परखने का समय है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और अपनी आदतों पर नए सिरे से विचार करेंगे। भले ही इस दौरान आपके काम की रफ्तार थोड़ी धीमी लगे, लेकिन जो मजबूत नींव आप अभी तैयार करेंगे, वह आपके आने वाले कल को बहुत शानदार बनाएगी। अपनी काबीलियत पर पूरा भरोसा रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें।

शनिदेव आपके अपने यानी पहले घर (स्वयं और व्यक्तित्व का क्षेत्र) में वक्री होने जा रहे हैं। यह आपके जीवन में खुद को बेहतर बनाने और अपने कामों को परखने का समय है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और अपनी आदतों पर नए सिरे से विचार करेंगे। भले ही इस दौरान आपके काम की रफ्तार थोड़ी धीमी लगे, लेकिन जो मजबूत नींव आप अभी तैयार करेंगे, वह आपके आने वाले कल को बहुत शानदार बनाएगी। अपनी काबीलियत पर पूरा भरोसा रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। उपाय: शनिदेव की आराधना करें और अपने अंदर पूरी तरह से धैर्य और शांति बनाए रखें।

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