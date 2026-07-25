यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब के दक्षिणी शहर जिजान पर मिसाइल हमले का दावा किया। यह हमला तब हुआ जब यमनी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की और लाल सागर में उसके जहाजों पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिका के सहयोगी रियाद ने हूती के सैन्य ठिकानों पर हमले किए।
युद्ध का एक नया मोर्चा
यह तनाव पश्चिम एशिया युद्ध के एक नए मोर्चे को दिखाता है, जो फरवरी में तेहरान पर अमेरिकी-इजराइली हमलों के बाद पूरे इलाके में फैल गया था। साथ ही, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी भी कर रखी है, जो रियाद का एकमात्र दूसरा समुद्री रास्ता है।
और बढ़ सकता है तनाव
इस बीच,अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। लड़ाई फिर से भड़कने और कूटनीति के अनिश्चित होने के कारण दोनों पक्षों के कदमों से संकेत मिलता है कि तनाव और बढ़ सकता है।
‘युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी नहीं’
इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को “अब तक की सबसे गंभीर बातचीत” बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे युद्ध खत्म करने की “जल्दबाजी में नहीं” हैं।
ईरान ने झुकने से किया इनकार
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान, अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने चीन और रूस जैसी दो बड़ी ताकतों के साथ चल रही बातचीत का जिक्र किया, जिनके अक्सर अमेरिका के साथ मतभेद रहते हैं। साथ ही, अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ‘तस्नीम’ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने चेतावनी दी कि इस्लामिक रिपब्लिक “न तो धमकियों से डरेगा और न ही दबाव के आगे झुकेगा।”