Sawan 2026: सावन के पहले सोमवार पर राशिनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें, कट जाएंगे सारे पाप और दुख!

माना जाता है कि यदि इस दिन अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक और चीजें अर्पित की जाएं, तो व्यक्ति के जन्मों-जन्मों के पाप कट जाते हैं।

घर में सुख-समृद्धि का होगा वास

Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र समेत कई चीजें अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

सावन के सोमवार का महत्व तो और भी ज्यादा माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा मिलने की धार्मिक मान्यता है।

पहले सोमवार का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा

सावन में शिव उपासना के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। साल 2026 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिनमें सावन के पहले सोमवार का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा।

ऐसे में सावन के पहले सोमवार पर अगर आप अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करते हैं, तो इसे शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किस राशि के जातकों को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए।

मेष राशि: मेष राशि के जातकों का स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है। इस राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर लाल फूल और गंगाजल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नम: शिवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।

मेष राशि के जातकों का स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है। इस राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर लाल फूल और गंगाजल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नम: शिवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। वृषभ राशि: वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के जातक सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर दूध और सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और रिश्तों में मधुरता आती है।

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के जातक सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर दूध और सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और रिश्तों में मधुरता आती है। मिथुन राशि: मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ हरे रंग के फूल या बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है और काम में सफलता मिलने के रास्ते खुल सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ हरे रंग के फूल या बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है और काम में सफलता मिलने के रास्ते खुल सकते हैं। कर्क राशि: कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस राशि के जातकों के लिए सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सफेद फूल और बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से राहत मिल सकती है।

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस राशि के जातकों के लिए सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सफेद फूल और बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से राहत मिल सकती है। सिंह राशि: सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर जल में लाल फूल डालकर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है।

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर जल में लाल फूल डालकर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है। कन्या राशि: कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर गन्ने का रस या जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर ओम नम: शिवाय का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे करियर में आने वाली रुकावटें दूर होने और काम में सफलता मिलने की संभावना रहती है।

कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर गन्ने का रस या जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर ओम नम: शिवाय का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे करियर में आने वाली रुकावटें दूर होने और काम में सफलता मिलने की संभावना रहती है। तुला राशि: तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर दूध और सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है।

तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर दूध और सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के जातकों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर लाल फूल और गंगाजल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे साहस बढ़ता है और जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के जातकों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर लाल फूल और गंगाजल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे साहस बढ़ता है और जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। धनु राशि: धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर पीले फूल और गंगाजल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। मान्यता है कि इससे शिक्षा और करियर में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं।

धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर पीले फूल और गंगाजल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। मान्यता है कि इससे शिक्षा और करियर में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। मकर राशि: मकर राशि के स्वामी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर तिल मिला हुआ जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर तिल मिला हुआ जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं। कुंभ राशि: कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव कम हो सकता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ सकती है।

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के जातक शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव कम हो सकता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ सकती है। मीन राशि: मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के जातकों को शिवलिंग पर पीले फूल और गंगाजल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर श्रद्धा के साथ पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे भाग्य का साथ मिल सकता है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं।

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