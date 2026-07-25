सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कारों की भरमार है। इनमें से कई कारें लगातार खुद को बेहतर बनाकर नंबर वन की पोजिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं में एक बेहद सफल ऑप्शन Maruti Brezza है, जिसका हाल ही में फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च किया गया है।

2026 Maruti Brezza Facelift vs Hyundai Venue Comparison : सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कारों की भरमार है। इनमें से कई कारें लगातार खुद को बेहतर बनाकर नंबर वन की पोजिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं में एक बेहद सफल ऑप्शन Maruti Brezza है, जिसका हाल ही में फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च किया गया है। इसमें एक्सटीरियर स्टाइलिंग में बदलाव किया गया है, नया इंजन दिया गया है और कई सारे फीचर्स जोड़े गए हैं।

वहीं, दूसरी तरफ बिक्री के आंकडों पर गौर करें, तो Maruti Brezza के क्लोज कंपीटिशन में Hyundai Venue है। इसने अपने प्रीमियम फीचर्स, बोल्ड स्टाइल और उन्नत क्वालिटी के एक्सपीरियंस से लोगों का दिल जीत रखा है। लेकिन अगर बात दोनों में से किसी एक को चुनने की आती है, तो मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। इस रिपोर्ट में हम यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौनसी कार बेहतर रहेगी।

कीमत

मॉडल 2026 Maruti Brezza Hyundai Venue कीमत (एक्स-शोरूम) 7.40 लाख रुपये* 8 लाख रुपये से 15.65 लाख रुपये

* सिर्फ शुरुआती कीमत

नई ब्रेजा, Hyundai Venue के बेस मॉडल के मुकाबले 60,000 रुपये सस्ती है।

हालांकि, मारुति ने अभी अन्य वेरियंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है।

डाइमेंशन

पैरामीटर 2026 Maruti Brezza Hyundai Venue अंतर लंबाई 3995 मिमी 3995 मिमी कोई अंतर नहीं चौड़ाई 1790 मिमी 1800 मिमी (- 10 मिमी) ऊंचाई 1685 मिमी 1665 मिमी + 20 मिमी व्हीलबेस 2500 मिमी 2520 मिमी (- 20 मिमी)

साइज की बात करें, तो दोनों कारों की लंबाई बराबर है।

Venue की चौड़ाई और व्हीलबेस भी ज्यादा है, जिससे केबिन बड़ा हो जाता है।

दूसरी तरफ Brezza 20 मिमी टॉल है।

कलर ऑप्शन

2026 Maruti Brezza Hyundai Venue आर्कटिक व्हाइट* एटलस व्हाइट* मैग्मा ग्रे टाइटन ग्रे पर्ल ब्लूइश ब्लैक टाइटेनियम ब्लैक सिजलिंग रेड* ड्रैगन रेड स्पलेंडिड सिल्वर हेजल ब्लू* विवेशियस ऑरेंस हेजल ब्लू मैट लस्टर ब्रीज* मिस्टिक सफायर मिस्टिक सफायर मैट

*कुछ चुनिंदा वेरियंट ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध हैं।

जहां तक कलर ऑप्शन की बात है, दोनों कारें कई कलर ऑप्शन में आती हैं।

Hyundai SUV की कुछ कारें मैट फिनिश के साथ आती हैं।

मारुति में व्हाइट, रेड और बीज ह्यूज के साथ ड्यूअल टोन कलर स्कीम मिलता है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर 2026 Maruti Brezza Hyundai Venue ऑटो एलईडी हेडलैंप हां हां एलईडी डीआरएल हां हां (कनेक्टेड) फ्रंट फॉग लैंप हां (एलईडी) नहीं रूफ रेल हां हां एलईडी टेललैंप्स हां हां (कनेक्टेड) अलॉय व्हील्स 16-इंज 16-इंच पावर्ड ड्राइवर सीट नहीं हां (4-वे) हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हां हां रियर सनशेड्स नहीं हां रिक्लाइनिंग रियर सीट नहीं हां वेंटिलेटेज फ्रंट सीट हां हां इन्फोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले /एंड्रॉयड ऑटो हां हां डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं 12.3-इंच हेड्स-अप डिसप्ले हां नहीं वायरलेस फोन चार्जर हां हां साउंड सिस्टम 6-स्पीकर Arkamys 8-स्पीकर Bose ऑटो-डिमिंग IRVM हां हां क्रूज कंट्रोल हां हां (एडेप्टिव) ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हां हां कीलेस इंट्री हां हां सनरूफ सिंगल-पेन पैनोरमिक फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट हां हां 60:40 स्प्लिट-फोल्डेड रियर सीट हां हां ड्राइव मोड्स नहीं 3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट) कूल्ड ग्लवबॉक्स हां हां कनेक्ट कार टच हां हां एयर बैग्स 6 6 पार्किंग सेंसर हां (फ्रंट और रियर) हां (फ्रंट और रियर) पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटगरिंग सिस्टम) हां हां ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) हां हां EPB (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) नहीं हां ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक नहीं हां डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वाशर हां हां ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हां (3 मोड के साथ) हिल होल्ड असिस्ट हां हां TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) हां हां ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) हां (सिर्फ सेलेक्ट लेवल 1 फंक्शन) हां (लेवल 2)

अगर ऊपर टेबल देखें, तो नई Brezza में वे सभी फीचर्स मौजूद हैं, जो Venue में मिलते हैं।

अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो Venue में Level 2 ADAS फीचर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और कस्टमाइजेबल मोड के साथ ट्रैक्सन कंट्रोल का फीचर मिलता है।

दोनों SUV Bharat NCAP से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है।

हालांकि, ब्रेजा कुछ खास फीचर्स के साथ टक्कर देती है, जैसे कि हेड्स-अप डिस्प्ले और LED फ्रंट फॉग लैंप।

पावरट्रेन

2026 Maruti Brezza Hyundai Venue इंजन माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन CNG के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम 115 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 6-स्पीड MT 6-स्पीड MT 5-स्पीड MT 6-स्पीड MT/7-स्पीड DCT 6-speed MT/6-स्पीड AT

MT-मैन्युअल ट्रांसमिशन, AT-ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (टार्क कन्वर्टर), DCT-ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)