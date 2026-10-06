विपक्ष के विरोध मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, ECI दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग

Opposition March to ECI: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ECI कार्यालय और सेंट्रल दिल्ली के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

Delhi Police Traffic Advisory: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को विपक्षी दलों के प्रस्तावित मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद मंगलवार को चुनाव आयोग (ECI) के दफ्तर तक मार्च निकालने वाले हैं। इसे देखते हुए जंतर-मंतर, संसद मार्ग और चुनाव आयोग मुख्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और कई जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। कई रास्तों पर ट्रैफिक बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्ते अपनाने की अपील की है।

ECI ऑफिस, जंतर-मंतर पर कड़ी सुरक्षा

मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। ECI मुख्यालय और जंतर-मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हैं और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से भी दिल्ली में CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बनी थी और 120 से ज्यादा लोगों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने कहा था कि इन प्रदर्शनों के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

सेंट्रल दिल्ली के ट्रैफिक पर भी पड़ेगा असर

प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के कारण सेंट्रल दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले भी जंतर-मंतर, संसद मार्ग, अशोका रोड और आसपास की सड़कों से बचने की सलाह दे चुकी है। ऐसे आयोजनों के दौरान बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाने से यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी यात्रियों से ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

पहले भी हुई हैं हिरासत और FIR

CEC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस पहले ही कई कार्रवाई कर चुकी है। 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था और पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए थे। बाद में प्रदर्शन से जुड़े मामलों में FIR भी दर्ज की गईं। सोमवार को भी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे करीब 17 लोगों को हिरासत में लिया गया था। ये लोग 3 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों की ओर से लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर FIR और कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

AAP मार्च में नहीं होगी शामिल

विपक्षी एकजुटता के बीच आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि वह मंगलवार को INDIA ब्लॉक के चुनाव आयोग तक होने वाले मार्च में शामिल नहीं होगी। AAP ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई अलग तरीके से जारी रखेगी। इस बीच दिल्ली में पुलिस और प्रशासन की नजर आज के मार्च पर रहेगी। ECI मुख्यालय और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ट्रैफिक को नियंत्रित करने की तैयारी भी की गई है। ऐसे में सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को यात्रा से पहले ट्रैफिक स्थिति जांचने और संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जा रही है।