Lucknow Airport Fire: लखनऊ एयरपोर्ट के लेबर कैंप में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं

Lucknow Airport Fire News: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लेबर कैंप में मंगलवार को भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट सुरक्षा टीम और सरोजिनी नगर पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए सात दमकल गाड़ियां लगाई गईं।

Lucknow Airport Fire News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एयरपोर्ट परिसर के लेबर कैंप में लगी। आग की लपटें उठती देख तुरंत एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया।

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। शुरुआती जानकारी में सात दमकल गाड़ियों के मौके पर पहुंचने की बात सामने आई है। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया। फायर स्टेशन प्रभारी सुमित सिंह ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है।

एयरपोर्ट सुरक्षा और पुलिस टीम मौके पर

घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी सक्रिय हो गए। सरोजिनी नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आग पर काबू पाने के दौरान आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी गई। फिलहाल आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग कैसे लगी और लेबर कैंप में कितना नुकसान हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है।

आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा

आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। संबंधित अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आग किस कारण से लगी और कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग की कार्रवाई पूरी होने के बाद घटनास्थल की जांच की जाएगी। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ का प्रमुख हवाई अड्डा है। यह अमौसी क्षेत्र में स्थित है और यहां घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं संचालित होती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी जनहानि की सूचना नहीं है।