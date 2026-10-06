Assam Earthquake: असम के नगांव में भूकंप के झटके, 4.5 रही तीव्रता, सुबह-सुबह कांपी धरती

Earthquake in Assam: असम के नगांव जिले में मंगलवार तड़के 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। NCS के मुताबिक भूकंप सुबह 4:23 बजे 33 किलोमीटर की गहराई में आया। झटकों से लोग घबरा गए। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है।

Nagaon Earthquake News: असम के नगांव जिले में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। भूकंप सुबह करीब 4 बजकर 23 मिनट पर आया। इसकी गहराई जमीन के अंदर करीब 33 किलोमीटर थी। सुबह-सुबह आए झटकों से लोगों में डर का माहौल बन गया। NCS के अनुसार भूकंप का केंद्र नगांव जिले के पास था। भूकंप के झटके उस समय महसूस किए गए, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। कई लोगों ने अचानक घर और सामान हिलने की बात कही। फिलहाल भूकंप से किसी बड़े नुकसान या किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं।

असम और पूर्वोत्तर भारत का इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानों में हलचल होती रहती है। जब इन चट्टानों में अचानक हलचल होती है तो जमीन हिलने लगती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप की तीव्रता 4.5 होने का मतलब यह है कि झटके अच्छी तरह महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन इससे हर बार बड़ी तबाही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नुकसान इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप कितना गहरा था, केंद्र से आसपास के इलाके कितनी दूरी पर थे और वहां की इमारतें कितनी मजबूत थीं।

4 अक्टूबर को हिमाचल में आया था भूकंप

इससे एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। NCS के मुताबिक 4 अक्टूबर की रात 11 बजकर 48 मिनट ऊना में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र 31.618 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.301 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इसकी गहराई जमीन के अंदर केवल 9 किलोमीटर थी। कम तीव्रता के इस भूकंप से भी कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक ऊना में आए भूकंप से भी किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं थी।