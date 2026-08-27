परमिश वर्मा और हरमन बराड़ की वायरल तस्वीर ने मचाई सनसनी, क्या दोनों में कुछ चल रहा है?

Parmish Verma Harman Brar Relationship Rumoured: परमिश वर्मा और हरमन बराड़ की करीबी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. फैंस दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगा रहे हैं, हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Parmish Verma Harman Brar Relationship Rumoured: पंजाबी सिंगर और एक्टर परमिश वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर फैंस के बीच जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है. अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर परमिश ने हरमन बराड़ के साथ एक बेहद करीबी और आत्मीय तस्वीर पोस्ट की, जिसके सामने आते ही पंजाबी मनोरंजन जगत में नए रिश्ते को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

रिश्ते को लेकर अटकलें तेज

तस्वीर सामने आने के बाद फैंस लगातार यह कयास लगा रहे हैं कि क्या परमिश वर्मा और हरमन बराड़ ने अपने कथित रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया है. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट या आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसके बावजूद तस्वीर में नजर आ रही नजदीकियों ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है.

पोस्ट शेयर होते ही कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी, शुभकामनाओं और उत्सुक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. फैंस तस्वीर के साथ लिखे कैप्शन और उसके संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट के पीछे आखिर क्या कहानी है.

फैंस को अगले अपडेट का इंतजार

परमिश वर्मा और हरमन बराड़ की यह तस्वीर अब अलग-अलग डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से चर्चा में है. दोनों के प्रशंसक उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आने वाले समय में इस कथित रिश्ते को लेकर कोई नया संकेत या आधिकारिक बयान सामने आ सके. फिलहाल, दोनों की ओर से रिश्ते की पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में तस्वीर ने चर्चाओं को जरूर हवा दी है, लेकिन इसे रिश्ते की आधिकारिक घोषणा मानना जल्दबाजी होगी.