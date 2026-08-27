Punjab CM News : पंजाब सीएम की शिअद-भाजपा गंठबंधन पर चुटकी, पंजाब को लूटने के लिए फिर से एक साथ आ रहे दोनों दल

पंजाब में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दे रही है। भाजपा और शिअद एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ने के लिए एकसाथ आते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच सीएम भगवंत सिंह मान ने दोनों दलों पर निशाना साधा है।

भाजपा-अकाली सरकार ने ही पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे : मान

Punjab CM News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने शिअद और भाजपा गठबंधन की खबरों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन दोनों की दलों का पंजाब की जनता की समस्याओं के साथ कोई नाता नहीं है। ये दोनों तो केवल प्रदेश को लूटने की लालसा के चलते एक बार फिर राजनीतिक सहयोग बनकर सामने आ रहे हैं। मान ने शिरोमणि अकाली दल पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि इसका नेतृत्व सत्ता में वापसी करने और पंजाब को फिर से लूटने की कोशिश में भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए उत्साहित हो रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के लोग पंजाब को नशे की दलदल में धकेलने और बर्बाद करने के लिए भाजपा-अकाली गठबंधन को कभी माफ नहीं करेंगे। अमृतसर के चविंडा देवी में विशाल लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजीठा के लोग अब नया राजनीतिक अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पिछली सरकारों की परचे, गुंडागर्दी और डर की राजनीति का मुकाबला अपनी सरकार द्वारा नौकरियों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और विकास के बनाए रिकॉर्ड से किया।

हमने बिना पक्षपात किए दी 70 हजार नौकरियां

मुख्यमंत्री ने बेअदबी के मुद्दे और सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर अकालियों के रवैये पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने न कोई कैश, न कोई सिफारिश के सिद्धांत के साथ केवल योग्यता के आधार पर 70 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं और सरकारी स्कूलों में इतना सुधार किया है कि विद्यार्थी अब जेईई और नीट की परीक्षाएं पास कर रहे हैं।

जनसभा की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा कि चविंडा देवी की पवित्र धरती पर लोगों का भारी जमावड़ा इस बात का सबूत है कि मजीठा विधानसभा क्षेत्र के लोग अब नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र को झूठे मामलों, गुंडागर्दी और डर की राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिया, जबकि हम पूरे पंजाब में बेहतर स्कूलों, अस्पतालों, नौकरियों के साथ-साथ विकास की अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं। इस अभूतपूर्व प्यार और अटूट समर्थन के लिए मजीठा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।

सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा बेताब

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिस अकाली नेतृत्व ने पूरे राज्य में बेअदबियां करवाईं, आरोपियों से संबंधित सबूत नष्ट किए, निर्दोष लोगों पर गोलीबारी के आदेश दिए और कई अन्य पाप किए, वह अब पंजाब की सत्ता में वापस आने के लिए जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए वे राज्य को लूटने के लिए भाजपा नेतृत्व के साथ हाथ मिलाने के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के समझदार लोग उन्हें एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पंजाबी अकालियों और भाजपा को राज्य और इसके लोगों के खिलाफ किए गए पापों के कारण राजनीतिक गुमनामी में भेज देंगे।