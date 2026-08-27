Punjab Strike Today: पंजाब में आज महाहड़ताल, सरकारी दफ्तरों से लेकर कई सेवाओं पर असर, क्या खुला और क्या बंद?

Punjab Government Employees Strike: पंजाब में आज राज्यव्यापी महाहड़ताल हो रही है। करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों, राजस्व और परिवहन विभाग के कामकाज के साथ सरकारी अस्पतालों की OPD सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

Punjab Strike Latest Updates: पंजाब में गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी महाहड़ताल का असर साफ दिखाई दे रहा है। बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने समेत कई लंबित मांगों को लेकर 150 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में सचिवालय से लेकर जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के कामकाज पर असर पड़ रहा है। हालांकि यह पंजाब बंद नहीं है और आम लोगों की आवाजाही, निजी दुकानें व निजी संस्थान सामान्य रूप से खुले हैं।

क्यों हो रही है महाहड़ताल?

कर्मचारी और पेंशनर संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका सबसे प्रमुख मुद्दा बकाया 18 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) जारी करना है। इसके अलावा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने और अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। संगठनों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ी लंबित मांगों का जल्द समाधान करना चाहिए। DA और उसके बकाये के भुगतान को लेकर भी कर्मचारी संगठन सरकार से लगातार जवाब मांग रहे हैं।

3 लाख कर्मचारी होंगे प्रभावित

पंजाब में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.50 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं। हड़ताल में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के शामिल होने से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। पंजाब सांझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खेहरा के मुताबिक, सिविल सचिवालय, निदेशालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और तहसीलों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य, परिवहन, राजस्व और शिक्षा विभागों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।

सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप

आज सरकारी कार्यालयों में आम लोगों को नियमित सेवाएं मिलने में परेशानी हो सकती है। उपायुक्त, एसडीएम, तहसील और राजस्व कार्यालयों में कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसका सीधा असर सरकारी दस्तावेजों और दूसरी प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कामों पर पड़ सकता है। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का सरकारी अवकाश है। 29 और 30 अगस्त को शनिवार और रविवार होने के कारण सरकारी कामकाज सामान्य होने में कई दिन लग सकते हैं।

बस और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर

हड़ताल में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के शामिल होने के कारण सरकारी रोडवेज बस सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से सरकारी अस्पतालों की OPD सेवाओं पर असर पड़ेगा। मरीजों के लिए राहत की बात यह है कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। यानी गंभीर मरीजों के लिए आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

स्कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद?

कर्मचारी संगठनों के आंदोलन में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की भागीदारी के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी कामकाज प्रभावित रहने की बात कही गई है। छात्रों और अभिभावकों को अपने संस्थान की ओर से जारी स्थानीय सूचना जरूर देख लेनी चाहिए।

सड़कें जाम नहीं करेंगे कर्मचारी

कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यह पंजाब बंद का आह्वान नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल है। प्रदर्शन के दौरान सड़कें जाम नहीं की जाएंगी और आम जनता की आवाजाही रोकने की योजना नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब साझा मुलाजिम मंच के प्रतिनिधियों के बीच आज जालंधर में बैठक भी प्रस्तावित है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर सरकार के साथ होने वाली इस बातचीत पर रहेगी। अगर बैठक में मांगों पर कोई ठोस आश्वासन मिलता है तो आंदोलन की अगली रणनीति पर कर्मचारी संगठन फैसला ले सकते हैं।