Vaishno Devi Yatra Resumes: फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, सिर्फ 10 हजार भक्त करेंगे दर्शन, इस रूट से अमरनाथ यात्री भी रवाना

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Amit Upadhyay
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Vaishno Devi Yatra Restarts: लगातार खराब मौसम के कारण 5 दिनों से बंद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार से दोबारा शुरू कर दी गई है। फिलहाल प्रतिदिन केवल 10,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने जम्मू-कटड़ा नेशनल हाईवे पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। वहीं अमरनाथ यात्रा का बालटाल मार्ग भी बहाल कर दिया गया है, जबकि पहलगाम मार्ग अभी बंद है।
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मां वैष्णो देवी की यात्रा 5 दिन बाद फिर शुरू हो गई है। बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रियों का जत्था भी रवाना हो गया है।

Vaishno Devi Yatra Resumes Today: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों प्रशासन ने माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा को रोकने का फैसला किया था। अब मौसम में थोड़ा सुधार आया है, तो करीब 5 दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार से फिर शुरू हो गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए दर्शन की नई व्यवस्था लागू की गई है। फिलहाल प्रतिदिन केवल 10 हजार भक्तों को ही माता वैष्णो देवी के दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा भी बहाल कर दी गई है। जबकि पहलगाम रूट बंद है।

मौसम में सुधार के बाद यात्रा बहाल

डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि मौसम की स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, जिसके चलते यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका के कारण यात्रा को एहतियातन रोक दिया गया था। इस दौरान प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्गों की मरम्मत, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर काम किया।

मार्गों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था पूरी

श्राइन बोर्ड के आपदा प्रबंधन दल, सफाई कर्मचारी और अन्य संबंधित विभागों की टीमों ने यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कार्य किया। प्रशासन के अनुसार यात्रा मार्गों की स्थिति में सुधार होने के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरे मार्ग पर मौसम की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

जम्मू-कटड़ा हाईवे पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था

यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू-कटड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर पुलिस के नाके लगाए जाएंगे, ताकि वाहनों की आवाजाही कंट्रोल रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

अमरनाथ यात्रा भी इस रूट से हुई शुरू

इस बीच खराब मौसम के कारण पिछले 6 दिनों से बंद अमरनाथ यात्रा का बालटाल मार्ग भी फिर से खोल दिया गया है। प्रशासन के अनुसार शनिवार सुबह भगवती नगर आधार शिविर से करीब 8,000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल मार्ग के लिए रवाना होगा। हालांकि पहलगाम मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं की गई है और उसके लिए मौसम की स्थिति की समीक्षा जारी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी अपडेट देखें।